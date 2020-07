Otorgan suspensión a Alejandro Vera contra orden de aprehensión

Ciudad de México. Un juez federal otorgó una suspensión al ex rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Alejandro Vera Jiménez, contra cualquier orden de aprehensión, luego de que el pasado 15 de julio la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), resolvió que es responsable del desvío de 239.3 millones de pesos como por el desvío de recursos conocido como la Estafa Maestra.

Jorge Isaac Lagunes Leano, titular del Juzgado Segundo de Distrito en Morelos, le fijo el pago de cinco mil pesos de garantía para que mantenga vigencia la medida cautelar. Argumentó que si se trata de delitos de prisión preventiva oficiosa a que se refiere el artículo 19 constitucional, la suspensión sólo producirá el efecto de que la parte quejosa quede a disposición de ese órgano jurisdiccional, en el lugar que señale, únicamente en lo que se refiera a su libertad, quedando a disposición de la autoridad a la que corresponda conocer el procedimiento penal para los efectos de su continuación.

“Si se trata de delitos que no impliquen prisión preventiva oficiosa, la suspensión producirá el efecto de que la parte quejosa no sea detenida, bajo las medidas de aseguramiento que este órgano jurisdiccional estime necesarias a fin de que no evada la acción de la justicia y se presente al proceso penal para los efectos de su continuación y pueda ser devuelto a la autoridad responsable en caso de que no obtenga la protección de la justicia federal”, señala el fallo.