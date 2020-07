Asociación civil interpone amparo contra la Comisión de Amnistía

Ciudad de México. Equis Justicia para las Mujeres (EQUIS) presentó una demanda de amparo contra la Comisión de Amnistía -que analizará todas las peticiones de liberación de personas sentenciadas por delitos federales, no graves-, “por incumplir con su obligación de enviar al Diario Oficial de la Federación (DOF) el acuerdo de la primera sesión que celebraron el 23 de junio pasado”.

En un comunicado, expuso que la publicación del procedimiento para la recepción y trámite de las solicitudes de amnistía en el DOF, permitiría darle validez a la ruta para que las personas privadas de la libertad injustamente accedan al beneficio. “Sin ésta, la ciudadanía no puede saber los requisitos exigibles para integrar los expedientes”.

Señaló que de acuerdo con el boletín No. 203/2020, disponible en la página de internet de la Secretaría de Gobernación, durante la primera sesión de la Comisión se definieron algunos detalles relacionados con las solicitudes de amnistía. Sin embargo, “no detalla el procedimiento mediante el cual se procesarán las solicitudes o las pautas de decisión con las que se evaluarán las mismas; incluso, omite especificar cada cuánto sesionará la Comisión para conocer y resolver los expedientes que se sometan a su consideración”. Además, agregó, “los boletines no son una fuente oficial de información, como sí lo es el Diario Oficial de la Federación, órgano de difusión de las determinaciones del Estado”.

La organización feminista insistió en que interpuso la demanda de amparo, el pasado 14 de julio, “para lograr que, por fin, se publique el acuerdo y, con ello, agilizar la implementación efectiva de la Ley de Amnistía”.

Añadió que dicha demanda “en principio, se intentó presentar físicamente y por escrito ante la Juez 13° de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, quien no la recibió al no considerar que fuera un tema de urgencia. Posteriormente, se realizó el mismo intento de presentación ante la Juez 14 de Distrito quien se negó a recibirla, bajo el mismo argumento: ‘no es considerado asunto de urgencia porque, aunque implica una persona privada de la libertad, no es una persona privada de la libertad la que viene a pedirlo sino una organización’.

“Frente a ello, hemos presentado la demanda por medio del portal en línea y estamos en espera de la admisión y trámite de la misma. Remarcamos que las dificultades para acceder a la justicia electrónica son numerosas y, cuando se trata de personas privadas de la libertad, los obstáculos son mayores pues tienen acceso limitado a recursos digitales”, refirió.