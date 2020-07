PAN y PRD se suman a bloque opositor contra Morena

Ciudad de México. PAN y PRD se sumaron al desplegado de intelectuales que llamaron a conformar una alianza entre partidos de oposición y ciudadanía, con el fin de arrebatarle a Morena la mayoría en la Cámara de Diputados durante las elecciones de 2021.

Marko Cortés, dirigente de Acción Nacional, externo su coincidencia con el documento. La sociedad civil y todas las organizaciones partidistas de oposición tenemos que seguir el ejemplo de los intelectuales y asumir un compromiso en defensa de la economía familiar, la democracia, la libertad, el Estado de Derecho y el pluralismo, señaló.

Todos juntos podemos impedir que las elecciones del 2021 se conviertan en las últimas elecciones democráticas del país, agregó en un comunicado.

Cortés Mendoza consideró que no “cabe el silencio ni hay espacio para cobardías civiles ante la concentración del poder en las manos de un solo hombre y del acoso a los contrapesos institucionales, como el intento de apoderarse del Instituto Nacional Electoral y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación”.

Por su lado, la dirigencia extraordinaria del PRD pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador, no equivocarse, pues subrayó que el desplegado no es un llamado a la restauración del viejo régimen y sus privilegios, sino a seguir perfeccionando la democracia del país y combatir inercias y vicios heredados.

La construcción de un proyecto de nación, exige el diálogo, el compromiso y la participación de todos, donde se privilegie la gran alianza con México y por México, más allá de colores partidistas o etiquetas ideológicas, expuso.

Dijo que la democracia no existirá si solo se escucha una sola voz. Deben tomarse en cuenta todas las voces. “No regresemos al poder que no escucha e impone su única voluntad. Son tiempos de responsabilidad, no de mentiras”, añadió.

Llegó la hora de la unidad, el diálogo y la conciliación. México lo exige, México lo necesita, subrayó.