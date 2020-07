Jucopo destaca transparencia en proceso de selección de consejeros

Ciudad de México. La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados definió que la lista de 20 finalistas a cuatro consejeros electorales surgió de un proceso transparente y libre de presiones políticas o de los partidos políticos.

“Puede haber diferencias de apreciación e incluso cargas ideológicas, pero lo que no ha habido aquí es una negociación política o reclamo de cuotas de manera velada. Este no es un proceso de cuotas ni de cuates”, dijo el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, luego de que -a excepción de John Ackerman- los integrantes del Comité Técnico señalaron que no fueron sujetos de presiones para su decisión.

En la sesión virtual pública para dar a conocer los nombres de los finalistas, Ackerman impugnó cinco de los 20 finalistas y dijo que, antes de votarse las cuatro quintetas presentadas esta tarde, se salió al no estar conforme con los perfiles aprobados por el comité técnico de evaluación.

Las quintetas a consideración de las fracciones parlamentarias en la cámara, de las cuales se elegirá a un candidato de cada una, para presentarse en la sesión extraordinaria del miércoles 22 de julio son:

Rita Bell López, Miriam Guadalupe Hinojosa, Olga González Martínez, Norma Irene Cruz Magaña y Jessica Rojas Alegría.

Carla Humphrey, Ana Lilia Pérez Mendoza, Iulisca Zircey Bautista Arreola, Sofía Margarita Sánchez y Eunice Rendón.

José Martín Fernando Faz Zamora, Luis Octavio Vado Grajales, Yuri Beltrán, Marco Iván Vargas Cuéllar y Reynaldo Ortega Ortiz.

Y Gustavo Meixueiro, Rodrigo Escobar Garduño, Javier Aparicio, Uc-Kib Espadas Ancona. Jesús Arturo Baltazar Trujano.

Al inicio de la reunión, Delgado reconoció al comité por “buscar a los mejores perfiles, personas con valores, profundamente democráticos y con gran honestidad, que valoran el servicio público y no van a andar tras un salario millonario”.

No obstante, Ackerman acusó que “integrantes de este comité que vienen del CIDE ungieron a Francisco Javier Aparicio, a pesar de su mal desempeño en la entrevista y cuestionamientos por complicidad de fraude Estado de México en 2017; a Alma Eunice Rendón, prima hermana del consejero Ciro Murayama; a Zircey Bautista Arreola, asesora en el INE con un consejero muy cercano al PAN y fuerte vínculos con ese partido; a Carla Humphrey, relacionada con Alonso Lujambio y Arturo Sánchez y cuota del PAN para el consejo general del IEDF”.

Afirmó que también se eligió “a Jessica Rojas Alegría con larga trayectoria operadora electoral en el Estado de México. Hay algunos buenos perfiles ciudadanos, desde luego, aunque es necesario buscarlos en una aguja en un pajar”.

Esa postura derivó en una amplia presentación de posturas por parte de diputados y de otros integrantes del comité.

Ana Laura Magaloni sostuvo que las quintetas se votaron por todos “y lástima que no escuchamos la voz de John Ackerman porque él votó todas y cada una, salvo las dos últimos nombres de las quintetas de mujeres conque no coincidió en la decisión del comité”.

El jurista Diego Valadés rechazó que sobre la decisión pesara una presión externa y definió la postura de Ackerman como una desavenencia que no permitió obtener un consenso sobre las listas; consideró que no conviene al interés de la sociedad mexicana ahondar en las discrepancias, en los recelos y en la desconfianza.

“Lo que más nos afectado no es la confianza en las instituciones, la desconfianza en los dirigentes y los partidos, sino en nosotros mismos y eso no se aviene con los intereses de la construcción de una gran democracia. Confiemos en nosotros mismos como ciudadanos. recuperemos esa seguridad de que los mexicanos somos honorables, demócratas, decididos a construir una gran sociedad de convivencia, pluralismo, y las discrepancias son válidas”.

Blanca Heredia Rubio aclaró que de los 10 perfiles de varones nueve se votaron por unanimidad y uno por mayoría; y de las mujeres, ocho por unanimidad y dos por mayoría.

“Hubo desavenencias al final, pero acordamos las reglas de decisión por unanimidad. Nunca recibimos presiones, no hubo intromisión alguna de parte de ninguna fuerza o actor externo a este comité integrado por personas independientes y ajenas a cualquier fuerza política”, acotó.

Ackerman negó que él hubiera votado los 20 nombres finales, lo cual llevó a los diputados a plantear que se transparente esta última etapa de los procesos y a anunciar que las entrevistas realizadas el fin de semana sean públicas.

El coordinador del PVEM, Arturo Escobar, acotó que la lista de aspirantes fue “construida por mayorías, como es en la democracia” y su compañero de bancada, Marco Gómez, dijo que Ackerman conocía las reglas del proceso no las objetó.

“Él aceptó las reglas y que el método para tomar decisiones del comité era el consenso, no la unanimidad. Buscar la unanimidad se presta generalmente a chantajes y eso hay que dejarlo perfectamente claro. No se vale condenar decisiones colegiadas por posiciones personales, ni tampoco descalificar a integrantes de estas quintetas, porque infiere querer influir en el proceso de selección pendiente y que le compete exclusivamente a los diputados”, expuso.

Tonatiuh Bravo, coordinador de MC, señaló: “Qué bueno que han reconocido que no hay injerencia externa de parte de ningún actor o partido político que haya intentado influir. Este proceso ya es parte de la legitimidad de la elección de 2021 y nos toca fortalecerlo y hacerlo efectivo”.

Antes de que el comité liberara los nombres, las listas ya circulaban de manera extraoficial, hecho que fue cuestionado por el coordinador del PT, Reginaldo Sandoval.

No obstante, ponderó que en esta elección ya “estamos en una realidad distinta, en la ruta de una transformación profunda, pero este proceso lo llevamos con las reglas del pasado, cuando era solo para legitimar a las cuotas partidistas y hoy buscamos avanzar en lo más posible que el INE sea ciudadano y totalmente neutral”.

A su vez, el panista Juan Carlos Romero planteó que la cámara no quiere sesgos ni cuotas en la integración del INE, sino que se tomen las mejores decisiones. “No aceptemos darle golpe a las instituciones. Lo que necesitamos son instituciones, legalidad, ciudadanía transparencia a la vista y el juicio de todos los mexicanos”, indicó.