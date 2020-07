El “régimen estaba podrido”, dice AMLO sobre Zerón y García Luna

Zapopan, Jal. Al resaltar que Tomas Zerón, ex titular de la Agencia de Investigación Criminal, dirigió una tortura en el caso Ayotzinapa y que el ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, “tenía acuerdo con una de las bandas criminales”, el presidente Andrés Manuel López Obrador resaltó que antes, el régimen “estaba podrido”.

Señaló que ahora su gobierno no sólo emprende procesos judiciales para que no se repitan “hechos abominables” como los saqueos, sino para que también que se estigmatice al corrupto.

“Por eso también lo de la llegada del señor (Emilio) Lozoya va a ayudar mucho. Lo mismo el caso de este señor Zerón, ¡imagínense, un jefe de policía dirigiendo una tortura, en qué país vivíamos”.

Y recordó que el secretario de Seguridad Pública del gobierno de Felipe Calderón “tenía acuerdo con una de las bandas de la delincuencia; y así, estaba podrido el régimen”.

En conferencia de prensa, resaltó que ahora lo importante es el proceso de “purificación de la vida pública. Que nunca más impere la corrupción”, porque no hay que tener “ninguna duda, la profunda desigualdad que hay en México o se le debe a la corrupción, porque unos cuantos se robaban el dinero y los bienes del pueblo”.

Predominaba, dijo, “triunfar a toda costa sin escrúpulos morales de ninguna índole”. Llegaban a los cargos, y de inmediato, añadió, “residencias lujosas, sus departamentos en Nueva York, en las zonas más exclusivas, en Miami, que era como tener una casa en cualquier colonia popular en nuestras ciudades.

“¡Cuánto daño le hicieron al país con eso! De ahí las deudas, de ahí que no alcance el presupuesto, de ahí sobre todo la desigualdad monstruosa del país, porque la causa principal de la desigualdad es la corrupción política”.

Y ahora resulta, añadió, que “escritores y periodistas añoran el regreso a esa podredumbre. Están en su derecho porque vivimos en democracia”, pero quien va a decir de manera libre que quiere hacia delante, subrayó, es el pueblo.

Afirmó que tiene que no querría “bajar a la arena político-electoral por respeto a la investidura presidencial, sin embargo lo tengo que hacer porque soy señalado y tengo que utilizar mi derecho de réplica. Además, es bueno el debate democrático.

“Si me involucran voy a ejercer mi derecho de réplica o ¿creen que no debo hacerlo? sería bueno preguntarle a la gente si me tengo que quedar callado. Para mí va a esta difícil, porque siempre digo lo que pienso, pero a lo mejor eso también se pone a consideración de la gente, y si me recomienda que no responda, no lo haría”.

Insistió, “sin presumir” que es el presidente más atacado en los últimos cien años. “Diario Ataques. Es un timbre de orgullo porque quiere decir que vamos avanzando”. De la alusión a Zeron y a García Luna el presidente retomó el tema del desplegado de escritores y periodistas llamando a un frente ciudadano para obtenter la mayoría en la Cámara de Diputados y generar contrapesos: “ahora resulta que ahora resulta que los escritores y periodistas añoran el regreso a esa podredumbre. Están en su derecho porque vivimos en democracia.

“¿Quien va a decidir? El pueblo, de manera libre va a decidir que quiere hacia adelante como quiere labrar su destino. Yo ya no quiero volver a ocuparme de estos asuntos porque si están en el limite de lo político electoral y no quiero bajarme a la arena política electoral. Sin embargo, lo tengo que hacer porque soy señalado y tengo que utilizar mi derecho de réplica.

-¿Lo están provocando?

-Sí, pero no voy a todas, porque si no, no trabajaría. Sin presumir, soy el presidente mas atacado en los últimos cien años, diario son ataques. Es un timbre de orgullo porque quiere decir que vamos a avanzando, de una vez lo digo orque como e gusta la historia.

“Soy el presidente electo de México de mayor edad en la historia. Fíjense como cambian las cosas, al presidente Adolfo Ruiz Cortines, le decían el viejito, ya ven como a mi también me dicen así que ya estoy chocho que ya estoy chocheando. Bueno pues no era un jovenazo, don Adolfo Ruiz Cortines en comparación con mi persona, el entro mas joven a la presidencia.

López Obrador aclaró que ayer no utilizó helicóptero para trasladarse en su gira y dijo que solo utilizaría aeronaves del Ejército en caso de emergencia. Apuntó que sus recorridos los ha hecho por carretera.