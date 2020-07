Buscan SEP y Cultura apoyar con recursos públicos a escuelas indígenas

Ciudad de México. Las secretarias de Educación Pública y Cultura, informaron en un comunicado conjunto de la Instalación y Primera Sesión de la Comisión Presidencial para definir e implementar alternativas jurídicas y administrativas que permitan apoyar con recursos públicos a escuelas indígenas, entre ellas, al Centro de Capacitación Musical y Desarrollo de la Cultura Mixe (CECAM).

La sesión fue presidida por la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto Guerrero, y contó con la participación del secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán; del procurador fiscal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Carlos Romero Aranda; del subsecretario de Combate a la Corrupción de la Secretaría de la Función Pública, Roberto Salcedo; del director general del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, Adelfo Regino Montes, y del coordinador general técnico en la oficina de la Secretaría del Bienestar, Fernando Silva Triste.

En sesión por vía remota, la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto Guerrero, afirmó que el compromiso de esta administración con los pueblos indígenas es que no haya pobreza y que no haya opresión, “porque no puede haber trato igual entre desiguales, la justicia es darle más al que menos tiene”.

Resaltó la importancia del reconocimiento de las diversas manifestaciones culturales, en este caso, la música como herramienta para formar comunidad y se toma, por ejemplo, al CECAM.

“El CECAM lleva un sistema de educación con señorío, que transmite conocimientos y talentos desde la misma comunidad y a comunidades cercanas y vecinas”, y agregó: “por fin se podrá equiparar esta experiencia educativa a la de los conservatorios; por fin, este talento que se transmite de generación en generación en los pueblos indígenas podrá ser reconocido dentro de un sistema cultural en donde este espacio es un todo diverso. Que estos talentos que tiene México en cada rincón del país puedan tener el cauce de desarrollo en libertad, en gozo y en soberanía”.

A su vez, el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, afirmó que la música es una de las herramientas más importantes para construir y mantener un tejido social sano. Por ello, dijo, existe el compromiso de sumar una nueva materia a los planes y programas educativos que contemple a las artes y la cultura como una de las herramientas para la salud.

Afirmó que México no se puede entender sin la participación de los pueblos indígenas, sin la participación del arte, la cultura y las lenguas indígenas; por lo que los obstáculos que se habían dado a su alrededor se están removiendo.

“Para que México brille con toda la riqueza que tiene en la diversidad. Lo que antes se veía como un obstáculo para el desarrollo, hoy es su gran fortaleza. Esto es algo muy importante que debemos conocer y que el sector educativo debe transmitir a las niñas y niños, a los jóvenes de México, para que se sientan orgullosos de todo lo que representa la enorme diversidad de nuestros pueblos, de nuestras regiones, que nos hacen un país con futuro promisorio”.

En este sentido, ha enfatizado que la música toma un lugar preponderante dentro de una educación integral en la Nueva Escuela Mexicana.

El director general del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, Adelfo Regino Montes, destacó que con esta Comisión se da cumplimiento al compromiso que asumió el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, con las comunidades mixes por el reconocimiento a las expresiones musicales tradicionales, en enero pasado, en especial por el CECAM, muestra de la transformación que esta administración está haciendo.

En su oportunidad, Aristeo Vázquez Martínez, director del CECAM, agradeció el inicio de estos trabajos que permiten reconocer jurídica y académicamente a esta organización educativa, un reconocimiento a esta comunidad, lo que es un ejemplo del apoyo a los pueblos indígenas, a los más marginados y vulnerables.

El CECAM, en 43 años de historia ha logrado desarrollar un modelo de educación comunitaria del cual han egresado alrededor de seis mil alumnas y alumnos, con un promedio de 300 estudiantes atendidos cada año. Sus agrupaciones han visitado escenarios como el Palacio de Bellas Artes, en México; también fuera del país, en Estados Unidos y Suiza.

Cabe recordar que la Instalación y Primera sesión responden al decreto presidencial que mandata la creación de esta Comisión Presidencial para que defina e implemente alternativas jurídicas y administrativas, y en su caso, proponga la creación de un ente público, que permitan apoyar con recursos públicos a escuelas indígenas que tienen por objeto desarrollar una educación y formación musical con principios comunitarios, entre ellas, al CECAM, publicado el pasado 26 de julio de 2020 en el Diario Oficial de la Federación.

La Comisión podrá analizar las condiciones en las que operan las escuelas o centros de desarrollo indígenas que tienen por objeto desarrollar una educación y formación musical con principios comunitarios entre ellos, el Centro de Capacitación Musical y Desarrollo de la Cultura Mixe, y proponer medidas para atender sus planteamientos y necesidades; analizar y proponer la viabilidad de constituirles como entidades de la Administración Pública Federal; diseñar y, en su caso, implementar metodologías que permitan el apoyo continuo y efectivo para su operación.