Llegada de Lozoya provocará "temblor político": Monreal

Ciudad de México. La llegada de Emilio Lozoya al país, “va a provocar un temblor político”, una sacudida para bien del país, si decide hablar lo que sobre los sobornos de Odebrecht, los recursos millonarios a quienes aprobaron las llamadas reformas estructurales, entre ellas la energética y el saqueo a Pemex.

Ojalá Lozoya esté decidido a hacerlo, porque es la punta del Iceberg para abrir la caja de pandora sobre la gran corrupción en sexenios anteriores, advirtió el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal. Recacó que es un asunto de la mayor magnitud ,” donde el presidente de la república ha actuado, como él lo dijo, sin complicidad y sin titubeos”

En tanto,la senadora del PAN, Xóchitl Gálvez, advirtió que espera que “no quieran enlodar” a legisladores panistas que votaron la reforma que privatizó el petróleo y la electricidad. Pidió no equivocarse, porque lo que se investiga es si dinero de Odebrecht fue a dar a la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto”.

A su juicio,los que se beneficiaron de esos sobornos, son los priístas, aunque, agregó luego, si se prueban los sobornos, “que caiga quien caiga del partido que sea”.

En conferencia a través de una plataforma digital, el senador Monreal dijo que está muy pendiente de la llegada de Lozoya y se deben alarmar “los que tienen que preocuparse, los que recibieron recursos públicos y prebendas”, ya que el ex director de Pemex tiene información no sólo sobre los sobornos a los

los legisladores que votaron en favor de la reforma energética, sino de las demás llamadas reformas estructurales, que fueron diez. Entre ellas la de telecomunicaciones, fiscal, educativa y de amparo.

“Pero además este robo por décadas en ultramar de PEMEX, donde embarcaciones eran vendidas ilegalmente y exprimidas u ordeñadas y luego el tema de la empresa de Fertilizantes, y luego los sobornos de Odebrecht.

El coordinador de Morena advirtió asimismo que la incriminación o el señalamiento de presuntos responsables o delincuentes dará pie a una gran investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) “ y me parece que eso es una etapa buena para el país, el que se actué de esta manera y no se dé a complicidades ni al olvido, que raye en la impunidad”

En Morena,recalcó, avalan la actuación del titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero y le pedimos que siga adelante, que no se detenga por el bien del país.

A su juicio es conveniente para todos que se aclare y deslinden responsabilidades en los niveles que se requiera, pero dejo claro que el Senado de la República no actuará como Torquemada o una agencia del Ministerio Público.

“Vamos a esperar. El Senado actuará con responsabilidad y seriedad en el señalamiento y en la integración de carpetas de investigación, que sobre el resultado de las afirmaciones del señor Lozoya surjan”.

Insistió: Lo que está sucediendo es inédito, va sacudir el escenario político nacional, dado que personalidades políticas, como el abogado Juan Collado, de una “poderosa ex secretaria de Estado, de un ex gobernador, e incluso del empresario Alonso Ancira, también por extraditar para ser juzgados por presuntos actos de corrupción.

No, en todo el mundo, Rubén, existen, de acuerdo con la ley, estos beneficios, en Estados Unidos, en el mundo, a confesión atenúan en el proceso laposible condena, no la extingue, no la extingue.

Cuestionado sobre la posibilidad de dar un trato especial al ex director de Pemez., el coordinador Monreal dijo que considera correcto que Lozoya, considere o sienta que “ él no es el responsable de lo que pasó y que en cambio, hay otros actores que fueron los beneficiados de la corrupción o del manejo indebido o ilegal de recursos públicos”.

Pero vamos a esperar y que la Fiscalía determine lo que proceda en derecho. Por eso es que es un tema clave, concluyó.