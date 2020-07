Cabal Peniche, "nada que ver con nosotros": AMLO

Ciudad de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador aludió al caso Lozoya a propósito de una pregunta sobre la eventual participación del ex banquero Carlos Cabal Peniche en la construcción de sucursales del Banco del Bienestar, durante su conferencia matutina.

Al respecto dijo desconocer cualquier interés del empresario, del cual, dijo, no tiene “nada que ver con nosotros. Da la casualidad que es mi paisano, pero yo no protejo a nadie. Eso no significa nada. Ni significa ningún tipo de relación. Tengo relaciones de amistad pero no complicidad con nadie. No llegué aquí con el apoyo de grupos de intereses creados”.

Al insistir en la importancia de la extradición del ex director de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, por irregularidades en su gestión, López Obrador señaló que esto ayudará a conocer quiénes apoyaron la aprobación de la reforma energética en el pasado “qué partidos, cómo lo aprobaron, por qué se obtuvieron los votos, (…) como dijera mi paisano Chico Che ¿quien pompó? ¿quien pompó reformita?”.

Durante su conferencia de prensa, López Obrador insistió en que la reforma energética “fue un gran engaño, un gran fraude la llamada reforma energética. De que se iba a producir mas petróleo. Iba a llegar inversión extranjera a raudales, bajar el precio de gasolinas, la luz, era la panacea y fue todo lo contrarios, se dedicaron saquear al sector energético,se dedicaron a destruir a Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad”.