No buscaré confrontaciones con EU por el tema del muro, reitera AMLO

Tras la visita que realizó la semana pasada a la Casa Blanca, donde se reunió con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que no buscará una confrontación con el país vecino por el tema del muro fronterizo y aunque sus adversarios “querían pleito”, se enfocará en las coincidencias.

En su conferencia de prensa de este lunes en Palacio Nacional, el mandatario fue cuestionado sobre el uso del muro fronterizo como parte de la campaña de relección de Trump.

Al respecto indicó que el tema del muro no estuvo en la agenda a tratar en la visita y “no vamos a engancharnos en algo que nos vaya a distanciar, sólo decirles que ese tema viene de tiempo atrás”, a la vez que apuntó que éste ha sido una intención que han puesto sobre la mesa todos los gobiernos anteriores del país vecino.

Las imágenes de la visita de AMLO a EU





Washington, EU. 8 de julio de 2020. Los presidentes Andrés Manuel López Obrador y Donald Trump ofrecieron discursos en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca en los que resaltaron la cooperación entre los dos países y el respeto mutuo. En la declaración conjunta enfatizan que la entrada en vigor del Tratado México-Estados Unidos y Canadá (T-MEC) es una victoria que ‘‘fortalecerá nuestra competitividad global como región y promoverá el crecimiento económico. Es un instrumento idóneo para proporcionar certeza y mayor confianza a nuestros países’’.

Sobre el uso de fragmentos de su discurso en la capital estadunidense como parte de la campaña republicana rumbo a las elecciones de noviembre, subrayó: “No me corresponde a mi evitarlo, se puede hacer lo que se considere, no me afecta, no creo que nos afecte, creo que la visita fue muy buena para México, muy buena para nuestros paisanos, por primera vez se hace un reconocimiento público a la importancia de los migrantes mexicanos”.

Recordó que en su discurso durante el encuentro, Trump refirió que la comunidad mexicana en Estados Unidos ha aportado mucho al desarrollo de ese país, y que actualmente hay 36 millones de mexicanos viviendo en Estados Unidos, aunque explicó que él cuenta con información sobre 38 millones de personas. “Pero el hecho de que él hable de esa cantidad tiene mucho significado, es muy importante”, insistió.

A la vez, reiteró que “no voy a confrontarme sobre ese tema (muro fronterizo) que no queremos ni siquiera mencionar (…) nosotros no estamos de acuerdo con ese tema, no lo tratamos, agradecemos que no se haya tratado ese tema y otros, y que se haya enfocado la visita a el tratado de libre comercio que nos importa mucho”.

Con la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, del partido demócrata, no fue posible un encuentro porque la visita era para tener una reunión con el presidente Trump.

Tener nuevos acercamientos en cuanto se acerquen más los comicios de noviembre sería “escandaloso”, agregó, por lo que esperará a que pasen las elecciones para volver a buscar encuentros con funcionarios o legisladores de ambos partidos.

Además, aclaró que en su gira no se tocó con alguna autoridad estadunidense en el caso del ex secretario de Seguridad en el sexenio de Felipe Calderón, Genaro García Luna, detenido en ese país, ya que es un tema distinto y corresponde a las instancias de justicia su desarrollo.