AMLO: señales de que la pandemia pierde intensidad

A través de un video difundido en redes sociales salió en defensa del subsecretario de Salud Hugo López-Gatell, contra quien, dijo, han emprendido una campaña. Es un profesional al que atacan permanentemente. Están muy desesperados porque no sucedió lo que ellos esperaban .

En México no ha habido problemas de saturación hospitalaria, hay camas y personal médico suficientes para la atención.

Últimamente se saturó, no llegó al 100, pero si más de 80 por ciento en Tabasco en cuanto a sus hospitales, pero ya estamos reforzando, ampliando el numero de camas y equipo. Ya se envió personal especializado, no sólo para atender a enfermos, sino también a maestros del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, los mejores especialistas, con el fin de formar a médicos generales .

Aun cuando la prevención en salud es lo importante para aminorar los efectos de la pandemia, “tenemos que ya ir transitando hacia la nueva realidad, ejerciendo nuestra libertad. Eso es muy importante, que no haya autoritarismo, prohibido prohibir, porque hay autoridades que tienen afanes autoritarios (…) que sea una actitud de libertad, voluntaria. Somos gente mayor, que hemos actuado con mucha responsabilidad, porque el pueblo de México lo ha hecho de manera ejemplar”.

Hay que cuidar la salud de la población, pero también que se vaya recuperando poco a poco la economía, indicó y comentó que esa fue la razón de su viaje a Estados Unidos, a fin de que el nuevo tratado comercial ayude a reactivar la economía.

Recordó que hay quienes se ganan la vida vendiendo gelatinas o pan en la calle, por lo que los convocó a salir. Cuidándonos, podemos hacerlo, con la sana distancia. No agrupándonos, no permitiendo que haya mucha gente junta para que no haya transmisión del virus .