AMLO sale a comer a restaurante del Centro

Ciudad de México. Con el objeto de “demostrar que debemos ir hacia adelante, transitar a la nueva normalidad, hacia la nueva realidad”, el presidente Andrés Manuel López Obrador difundió un video en sus redes sociales de su presencia en el restaurante El Cardenal, en el centro histórico de la ciudad de México. Es un establecimiento, dijo, con todos los protocolos sanitarios de sana distancia por lo que asistió en compañía de su esposa, Beatriz Gutiérrez Müeller.

Salí con Beatriz a comer a El Cardenal. Los dueños han resistido la crisis sin despedir a los trabajadores. Muchos empresarios han actuado con solidaridad. Gracias. pic.twitter.com/Ovkq9mBS8U — Andrés Manuel (@lopezobrador_) July 13, 2020

Destacó la actitud del propietario Tito Briz porque mantuvo a sus trabajadores durante tres meses a pesar de que se mantenía el restaurante cerrado, como lo han hecho, dijo, muchos empresarios que no despidieron a ninguno de sus trabajadores pese a no abrir en tres meses. Podía el ya dedicarse a otra actividad y ya no abrir pero pensó en sus trabajadores “y eso me llena de orgullo, por eso estoy aquí”.