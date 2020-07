Morena aprueba seguir proceso de renovación de dirigencia

Ciudad de México. Durante una sesión virtual realizada este domingo, el Consejo Nacional de Morena acordó dar seguimiento a la convocatoria para realizar un proceso interno que concluya la última semana de agosto, y la cual es la única vía para la renovación de la dirigencia nacional.

No obstante, también acordaron que se acatarán todas las indicaciones de las autoridades de salud en el marco de la emergencia sanitaria por Covid-19, por lo que de no haber semáforos verdes en todas las regiones del país en las siguientes semanas no podrá iniciar el primer paso del proceso, que es la realización de asambleas en los 300 distritos electorales del país.

Sin debatir otras alternativas para ello, los consejeros nacionales señalaron que con este acuerdo se da cumplimiento al fallo del Tribunal Electoral del Poder judicial de la Federación que emplazó a Morena a renovar su dirigencia antes de septiembre.

Este domingo, con 100 votos a favor, 30 en contra y 12 abstenciones, se ratificó dicha convocatoria, pero el mismo documento también establecía que el proceso debía iniciar este fin de semana en 16 entidades con asambleas distritales, mismas que no se pudieron concretar por la emergencia sanitaria, ya que hacerlo obligaría a la realización de actos masivos.

El presidente nacional interino, Alfonso Ramírez Cuéllar, explicó que la convocatoria establece como opción una fecha en agosto para reponer las asambleas que no se puedan concretar, pero insistió que están sujetas a que las autoridades sanitarias permitan su realización.

Se prevé que en cada una de las 300 asambleas distritales acudan entre mil y hasta poco más de dos mil morenistas, por lo que requerirían auditorios de gran tamaño o incluso estadios para poder mantener la sana distancia entre cada militante.

“La única opción que tenemos es esa (seguir con la convocatoria), no se ha discutido ninguna otra”, indicó en entrevista Ramírez Cuéllar al concluir la sesión del Consejo Nacional.

En la sesión que se realizó mediante videoconferencia se nombró una comisión conformada por Ivonne Cisneros, Pedro Miguel y Rogelio Valdespino, quienes diseñarán las encuestas con las que se prevé renovar los cargos de la secretaría general y la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional, la cual es la última fase del proceso interno, por lo que está sujeto a que se hagan de manera previa las asambleas distritales y posteriormente Congresos Nacionales.

Las leyes electorales prohíben hacer una renovación interna en los partidos políticos durante el desarrollo de una contienda electoral, misma que inicia en septiembre y concluye con los comicios de mediados del próximo año. Debido a ello, se mantiene la posibilidad de aplazar el proceso interno hasta después de julio de 2021.

Debaten denuncias contra Polevnsky

Como uno de los puntos que abordó el Consejo Nacional, los morenistas discutieron sobre las denuncias penales presentadas por la dirigencia por presuntas irregularidades en la compra de edificios y contratos de obras en el periodo en el que Yeidckol Polevnsky ocupó la presidencia interina.

Polevnsky, quien también es consejera nacional, no participó ayer en la sesión, aunque por redes sociales se quejó de que el Consejo no tenía quórum a las 11 de la mañana.

Consejeros nacionales relataron que los morenistas cercanos a la actual secretaria general pidieron que no haya una persecución en contra de ellos, a la vez que se manifestaron a favor de la transparencia al interior del partido.

Tras una segunda votación, el Consejo instruyó concluir la auditoría al respecto, continuar el proceso iniciado ante la autoridad judicial en materia mercantil y ante la Fiscalía General de la República, y reiterar la petición a Polevnsky para “que haga entrega de los documentos en original de los contratos de obra, sus anexos, y todos aquellos instrumentos jurídicos que se deriven de estos”.