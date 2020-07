La triste realidad de enfermar tras negar la existencia del coronavirus

“Cuando sentí la situación más fuerte, me aislé en un cuarto que tengo separado de la casa, y empecé a consultar con amigos o en Internet qué hacer, cómo tratarme, porque cuando busqué hacerme la prueba en el laboratorio había mucha gente y me dijeron que debía pedir cita.

“Por ahí del sexto día empecé con calenturas muy fuertes, escalofríos y mucho dolor de cabeza. De inmediato me dije ‘aquí hay algo malo’. Para entonces, mi esposa había empezado a recuperarse, pero yo me había estado haciendo el valiente y seguí yendo a trabajar, y creo que lo más probable es que yo haya contagiado a alguien, como me pasó a mí.

“Asumí en definitiva mi infección. Conseguí –porque eso me recomendaron, todo mundo lo hace– una receta para azitromicina (antibiótico para atacar infecciones por bacterias), aspirina forte y otros medicamentos de venta libre, y decidí aguantar.

“Y pasé todo el proceso: las fiebres, cefalea, tos seca... Cuando me entró la disnea (dificultad para respirar) me hice el fuerte y me quedaba quieto, inmóvil; lo menos que pudiera caminar, uno o dos pasitos, un poco de agua, y olvidarme de todo porque hasta con el pensar me dolía la cabeza.

“Pasadas dos semanas, ya con menos malestares, me hice una tomografía de tórax y consulté a un par de neumólogos. Ambos me dijeron que por mis lesiones pulmonares y todos los demás síntomas era claro que había tenido Covid-19.

“Y aunque ya para entonces mi oxigenación estaba en 98, me ordenaron seguir tomando anticoagulantes, tener todavía más reposo y hacer ejercicios para fortalecer mis débiles pulmones –nunca durante el encierro pedí que me suministraran oxígeno–. Creo que superé esto porque no tengo comorbilidades y por mi edad supongo que mi cuerpo resistió más.