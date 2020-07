Repunta Covid en los estados; López-Gatell reprueba la apertura rápida

Sábado 11 de julio de 2020. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, lanzó un claro mensaje de preocupación a los estados por lo que está ocurriendo a nivel subnacional , ante el impacto de un desconfinamiento de actividades económicas y sociales demasiado rápido, por lo que hay un riesgo de repunte de la epidemia localmente .

Informó que tampoco se actualizó el semáforo epidemiológico de riesgos para la próxima semana debido a inconsistencias en los datos reportados por algunas entidades .

En la conferencia vespertina en Palacio Nacional, destacó que son los municipios y estados los que deben asegurar el cumplimiento de las medidas de prevención, como el control de los espacios públicos que no deben estar abiertos porque el semáforo de riesgo indica que no es procedente y es riesgoso que se concurra . Destacó que aún falta la mitad de la epidemia, ya que no todas las entidades han superado sus picos máximos de contagios, por lo que debemos actuar ya y cambiar el rumbo. Tras dar a conocer que el número de casos de Covid-19 suma 289 mil 174, con un 6 mil 891 nuevas notificaciones en las últimas 24 horas, ante 7 mil 280 reportadas un día antes, y que los decesos se incrementaron en 665, los cuales se agregan a los 730 fallecimientos reportados este jueves, para alcanzar un acumulado de 34 mil 191, López-Gatell reiteró que la información epidemiológica presentada cada noche no se genera en una oficina del gobierno de México, sino en cada rincón del país, pues desde 1997 tenemos un sistema de salud federalizado con 32 autoridades sanitarias responsables de coordinar a su nivel técnico .

Destacó que si bien muchas tareas son municipales, como la reapertura de actividades económicas, también hay responsabilidades de gobiernos estatales que saben qué empresas abrieron o no, si lo hicieron cuando correspondía y qué medidas deben seguir . También corresponde a las entidades, porque son autoridades sanitarias, las reconversiones hospitalarias que se instruyeron desde marzo y que no se han logrado en todos los casos .

Agregó que la mayoría de los gobiernos locales tienen un rezago en el diagnóstico de casos. Tenemos la mitad de la información porque no se terminan de hacer las pruebas, no se completa el proceso de notificación y se distraen en hacer pruebas en el nivel local sin un criterio claro .

López-Gatell informó que no se daría a conocer el semáforo sanitario de riesgo, del 13 al 19 de julio, debido a que en algunas entidades se detectaron inconsistencias. Decidimos no presentarlo porque identificamos que la información que se transfiere para evaluarlo no es consistente .