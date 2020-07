El muro no fue tema con Trump porque no hay acuerdo: AMLO

Sábado 11 de julio de 2020. Al subrayar que en su visita a ­Wa­shington representó al pueblo mexicano con decoro y dignidad , el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que en el encuentro con Donald Trump se acordó evitar temas en los que no hay acuerdo, como el relativo al muro fronterizo.

También dejó abierta la invitación al presidente Trump para venir a México, aunque recalcó que por ahora no es posible por la coyuntura electoral del vecino país.

En conferencia de prensa, comentó que su visita a la Casa Blanca fue exitosa, bien vista y aceptada por los empresarios, ciudadanos y medios de información estadunidenses, los cuales –aseguró– “destacaron la noticia y nos trataron con mucho respeto.

New York Times, Washington Post, Wall Street Journal, todos los medios dieron cobertura a la visita, al encuentro con el presidente Trump , indicó. A la vez defendió la pertinencia de su viaje porque acudir después de las convenciones partidistas habría sido, entonces sí , ­imprudente.

Mostró optimismo en que el encuentro marque el inicio de una nueva etapa en la relación bilateral, sin confrontación, a partir de ese espíritu histórico de libertad, el cual hace la diferencia y compensa ante una política de más intervencionismo, de prepotencia, de querer resolver las cosas por la fuerza, de querer quitar o poner autoridades en otras partes por antojo .