Visita a Washington fue "exitosa", califica AMLO

La visita de trabajo a Washington por la entrada en vigor del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) fue “exitosa”; fue “bien vista y bien aceptada por empresarios estadunidenses, por el pueblo estadunidense, por los medios de comunicación que nos trataron con mucho respeto”, y se dio en “tiempo oportuno”, antes de que se intensifiquen las campañas en Estados Unidos, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, dijo que el encuentro con el mandatario de ese país, Donald Trump, “fue de mucho provecho” para el pueblo de México y subrayó que “desde luego” está abierta la invitación para que visite México. “Es un gesto de amistad de parte nuestra. Sin embargo, por las circunstancias electorales (en Estados Unidos) no hay posibilidades por ahora de que nos visite”.

López Obrador resaltó que era el momento de hacer la visita por el T-MEC. “Algunos consideraron que no era así, pero decidimos ir precisamente porque ya van a intensificarse las campañas en Estados Unidos, después de las convenciones de los partidos, y entonces sí ya es un proceso primordialmente electoral. Entonces ya no podemos intervenir, no es conveniente, no es prudente, no es adecuado”.

Las imágenes de la visita de AMLO a EU





Washington, EU. 8 de julio de 2020. Los presidentes Andrés Manuel López Obrador y Donald Trump ofrecieron discursos en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca en los que resaltaron la cooperación entre los dos países y el respeto mutuo. En la declaración conjunta enfatizan que la entrada en vigor del Tratado México-Estados Unidos y Canadá (T-MEC) es una victoria que ‘‘fortalecerá nuestra competitividad global como región y promoverá el crecimiento económico. Es un instrumento idóneo para proporcionar certeza y mayor confianza a nuestros países’’.

Afirmó que los medios de comunicación estadunidenses “destacaron la noticia, el encuentro. The New York Times, The Washington Post, The Wall Street Journal le dieron cobertura a la visita, al encuentro y por eso considero que fue exitosa”.

Destacó que el encuentro con Trump fue de mucho provecho. “Lo externó la secretaria de Economía, Graciela Márquez, el mismo presidente del Consejo Coordinador Empresarial (Carlos Salazar, envió una carta), pues tenemos que seguir trabajando para operar, instrumentar el acuerdo porque hay que promover inversiones, hay que dar mucha información a quienes quieren venir a poner sus plantas en México”.

Afirmó que ya se logró el objetivo “de encontrarnos para reafirmar el compromiso de trabajar juntos en la integración económica, comercial de nuestras naciones, incluyendo Canadá, con respeto a nuestras soberanías. Esto es lo que significa este acuerdo”, afirmó en conferencia de prensa en Palacio Nacional.

Dijo que ahora se requiere crear condiciones básicas, “pero ya está puesta la mesa. Es cosa de hacer el trabajo que falta para que de esta manera haya más inversión y se generen empleos y haya bienestar en nuestro país”.

Añadió que se requiere trabajar de manera coordinada con los gobiernos estatales para la apertura o ampliación de parques industriales en nuestro país, “hay que mejorar las comunicaciones, hay que pensar en el abasto de gas y de otros combustibles, resolver en definitiva la necesidad de energía eléctrica”.

López Obrador afirmó que “es muy importante que se acepte que nuestra región, a pesar del anterior tratado, fue perdiendo presencia económica con relación al resto del mundo. Yo di un dato de cómo hace 50 años, los tres países de América del norte representaban un poco más de 40 por ciento del producto interno bruto mundial, y ahora solo tienen los tres países una participación el orden del 27-28 por ciento

“En 50 años, del 40 al 27 la participación de la región en el producto interno bruto mundial y se convirtió en una región deficitaria. Es decir, se compra más en el resto del mundo que lo que vendemos.

“Lo que se propone con el nuevo tratado es disminuir ese déficit y equilibrar la relación comercial, que lo que ahora estamos importando como región del resto del mundo lo podamos producir en América del Norte”.

Tenemos que hacerlo, agregó, porque ese déficit “significa salida de divisas, pérdida de oportunidades de empleo, incluso altos costos de transporte. No aprovechamos la ventaja que tiene nuestra vecindad. Por eso si es un acuerdo trascendente”.

Señaló que otro tema distingue este nuevo acuerdo es el trato a los trabajadores. “Se contempla que mejoren los salarios, las condiciones laborales, que se garantice el derecho de los trabajadores, que haya democracia sindical”.

“No pueden haber abusos de empresas contra trabajadores, porque eso llevaría a que la empresa sea sancionada si no hay condiciones justas en lo salarial y en cuanto al as prestaciones laborales. Entonces sí es algo importante”, aseveró.