Se reúne el Consejo Nacional de Salud para definir modelo de atención comunitaria

El Consejo Nacional de Salud inició su segunda reunión ordinaria, la cual se realiza de forma virtual, para definir un nuevo modelo nacional de atención comunitaria, a fin de identificar de forma temprana a quienes pudieran tener Covid-19 y sus contactos, y con ello romper las cadenas de contagio del nuevo coronavirus.

En el encuentro, que encabeza el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, participan los secretarios de Salud de los estados y autoridades de todo el sector salud, así como la secretaria técnica del organismo, María Eugenia Lozano Torres, y el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, entre otros funcionarios del sector.

Fuentes de la Secretaría de Salud (Ssa) confirmaron que el encuentro podría prolongarse hasta las 16:00 horas, por lo que se prevé que se presenten algunos de los acuerdos durante la conferencia vespertina en Palacio Nacional, donde se da a conocer diariamente el informe técnico sobre el nuevo coronavirus en el país.

En tanto, por la mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador, informó que hoy sostendrá una reunión con el gabinete de salud para evaluar, entre otros temas, la reconversión hospitalaria, particularmente en entidades como Tabasco, Nayarit, Puebla y Guanajuato.

Enfatizó que “vamos a seguir actuando para seguir enfrentando la pandemia que ha ido perdiendo fuerza, tenemos elementos para sostenerlo. Sin embargo, no podemos confiarnos, tenemos que evitar que haya rebrotes, y sobre todo garantizar que no falten las camas, equipos, personal médico, que no se saturen los hospitales, que nadie se quede sin la oportunidad de ser atendido, curado”.

En su conferencia matutina, López Obrador, indicó que “hay datos muy alentadores. Por ejemplo, tenemos más saturación en hospitalización general, pero menos en terapia intensiva, eso es un buen dato; y tenemos una disminución también en fallecimientos, y aquí también vuelvo a enviar mi pésame a los familiares de los que han perdido la vida, un abrazo".