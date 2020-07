Presidenta del Senado de Bolivia también da positivo a Covid-19

La Paz. La presidenta del senado de Bolivia, Eva Copa, informó el viernes que dio positivo a la prueba del nuevo coronavirus un día después de que la mandataria interina Jeanine Áñez también confirmara que se infectó.

Copa, de 37 años, es la segunda mujer más importante en el país. Antes de la renuncia del expresidente Evo Morales y de su vicepresidente, Álvaro García, en noviembre pasado, ella era senadora, pero tras la convulsión política asumió la directiva del Senado y de la Asamblea Legislativa. Este último puesto suele recaer en el vicepresidente del país.

Informo a #Bolivia que los resultados de las pruebas han dado positivo a Covid-19. Sigo los protocolos sanitarios y mantendré el aislamiento por el tiempo necesario, me encuentro estable y no me alejaré de mis funciones en la ALP, seguiré trabajando vía plataformas virtuales.