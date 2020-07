Extradición de Duarte no fue negociada ante visita de AMLO a EU: SRE

La extradición del ex gobernador de Chihuahua, Cesar Duarte “no fue parte de las negociaciones” para la visita de trabajo a Washington, pero “sí del trabajo que ha venido llevando a cabo la Fiscalía General de la República (FGR), junto con la Fiscalía de Chihuahua” y la Secretaría de Relaciones Exteriores participa para su extradición –a cuya solicitud de integraron diversos delitos-, aseguró el titular de esta dependencia, Marcelo Ebrard.



“La instrucción que recibimos del presidente López Obrador es no impunidad, por consiguiente todo el proceso que tiene que ver con esto debe integrarse conforme a la ley para que las personas involucradas sean procesadas y los jueces resuelvan”, afirmó en conferencia de prensa en Palacio Nacional.



Dijo que en el caso de César Duarte “encontramos un expediente hecho con muchas deficiencias y entonces era muy difícil tramitar la extradición con éxito. Tomó mucho tiempo hacer o rehacer la documentación correspondiente que de acuerdo con la ley de Estados Unidos tiene requisitos claramente establecidos para que las extradiciones funcionen.



“Y ciertamente el gobierno de México, una vez que esto se llevó a cabo, planteó en diversas ocasiones al de Estados Unidos,la última que yo recuerdo cuando tuvimos la visita del Fiscal General de Estados Unidos, William Bar, planteamos que era muy importante para nuestro gobierno y nuestro país que esa extradición se complementara para que sea juzgado y procesado conforme a la ley en México y que Estados Unidos no se convierta en un espacio donde personas que deben dar la cara frente a la justicia en México tengan una especie de situación privilegiada de protección”.



Afirmó que la extradición se solicitó por varios delitos. “Se hizo una primera solicitud con 16 órdenes de aprehensión giradas por la Fiscalía de Chihuahua y la FGR las integró en la solicitud de extradición y darle todos los elementos para que el gobierno de Estados Unidos pudiera proceder”.



Dijo que ahora le corresponde a la FGR informar el detalle..



Ebrard manifestó que no puede hablar de una negociación con Duarte para su extradición, como ocurrió con Emilio Lozoya Austin. “Eso no lo podría responder, la FGR tendría q ue plantearlo en su momento, en estos momentos no tengo elementos para ello, pero sí es un proceso muy largo y es algo importante para la justicia mexicana que quienes

tengan procesos en México respondan en México de sus actos”.



Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador, resaltó las relaciones de cooperación con Estados Unidos y que se termine la impunidad.



“Debe quedar claro que no hay intención de utilizar de manera política la aplicación de la ley, somos respetuosos para no mezclar lo político con lo jurídico. No vamos nosotros a fabricar delitos como era costumbre”.