Acuerdan México y EU trabajar juntos para tener en invierno tratamiento de Covid

Los gobiernos de México y Estados Unidos acordaron trabajar juntos para tener tratamiento temprano para el Covid-19 en invierno, con el propósito de evitar un rebrote del coronavirus y tener acceso temprano a la vacuna, prevista para el primer semestre de 2021. Asimismo, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, anunció que la restricción de viajes no esenciales en la frontera entre ambas naciones se ampliará del 21 de julio a agosto.



En la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, comentó que en la visita de trabajo a Washington, que el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, quien dirige el equipo de la administración del presidente Donald Trump a cargo del Covid-19, se ha portado “muy gentil con nosotros. Ha estado muy en contacto para las cuestiones que tienen que ver con los ventiladores, pero también tratamientos que están avanzando en Estados Unidos y lo que va a venir después, que son las vacunas”.

Afirmó que el objetivo “estratégico” para los tratamientos es tenerlos listos para invierno, porque “si no habría un rebrote en América del Norte. Entonces tenemos que trabajar juntos para tener acceso a esos tratamientos y asimismo la vacuna, que la están previendo para el primer semestre de 2021”.



Ebrard señaló que será estratégico, “porque si un país tiene vacuna tiene que ver con salvar vidas, pero también tiene que ver con ritmo de crecimiento económico e inversión. Muy diferente un país que tenga acceso a vacunas a otros que no lo tenga.



“La instrucción que tenemos del presidente Andrés Manuel López Obrador es trabajar con el vicepresidente de Estados Unidos para que vayamos en sincronía y tengamos acceso temprano, al mismo momento como región, como América del Norte, por la integración económica que hay”.



Por lo que hace la frontera, el canciller comentó que los estados del sur de Estados Unidos –como Arizona, Nuevo México y Texas- están en incremento del coronavirus. “Entonces nuestra perspectiva y de la Secretaría de Salud es que no se sería prudente ahorita hacer una apertura porque vamos a provocar un impacto hacia un rebrote”.



Ante ello, “estamos explorando con las autoridades locales, porque siempre tomamos en cuenta su punto de vista, me refiero a ciudades y gobiernos estatales, es que se prolongue la restricción a viajes no esenciales del 21 de julio hasta el mes de agosto, cuando ya tengamos un decrecimiento (de casos de Covid-19).



Comentó que el semáforo de Estados Unidos claramente señala un incremento en varios de estos estados, “por esa razón, el enfoque que estamos utilizando y lo comparte el gobierno de Estados Unidos es conservador, respecto a esa posible apertura”.