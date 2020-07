No se encubrirá a quienes incurrieron en actos de corrupción: PRI

Ciudad de México. Luego de la detención en Estados Unidos del ex gobernador de Chihuahua, César Horacio Duarte Jáquez, la dirigencia del PRI emitió un comunicado en el cual, sin mencionar el nombre del ex mandatario, dijo que no encubrirá a quienes incurrieron en actos de corrupción, y aseveró que este partido está del lado de la ley “tope hasta donde tope”.

El ex gobernador fue expulsado de las filas del tricolor en enero de 2019 y tras un litigio, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ratificó – en mayo pasado- la decisión del PRI.

Al igual que en otros casos, de ex funcionarios emanados de este partido, algunos de los cuales siguen en prisión, la comisión de Justicia dijeron que los personajes transgredieron el código de ética y, con su conducta, afectaron los derechos e intereses de militantes y de la propia institución política.

"Habremos de lamentar si priistas se ven involucrados en actos de corrupción. Si priistas cayeron en actos de corrupción, al hacerlo han traicionado al gobierno, a sus instituciones y han traicionado también al PRI", dijo el partido este miércoles.