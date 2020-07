Sugiere AMLO a empresas de energía eléctrica compromiso social

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que si las empresas privadas de generación de energía no se disculpan por sus ganancias excesivas a costa del erario, al menos se comprometan “a que ya no lo volverán a hacer, que quieren ser empresarios con compromiso social”.

Sostuvo que su gobierno está comprometido con la generación de energías limpias, pero acotó que al fomentarse la producción eólica, se privatizó el sector y se les entregaron altos subsidios.

“Como estamos buscando que haya equidad y no saquen ganancias excesivas a costa del erario, dicen ‘ah, es que no se respeta el medio ambiente’. No, lo que no queremos es que no sigan saqueando”, indicó.

En su conferencia de prensa matutina manifestó que, por respeto, no da los nombres de las empresas.

“Pero si les pongo la lista aquí de empresas de energía limpia van a decir ‘¿qué fue esto?’. Los que hacían pan, productores de leche y de refrescos se convirtieron en empresarios de energía y petroleros. Me da hasta pena y ojalá y entendieran que ya es tiempo de un cambio y que no estén defendiendo lo indefendible. Puede ser que engañen a algunos, pero no a todo el pueblo”, afirmó.