Pertinente, una reforma para frenar fallas en impartición de justicia: AMLO

Ante la liberación de presuntos delincuentes por motivos procedimentales, el presidente, Andrés Manuel López Obrador consideró pertinente impulsar una reforma para que el Congreso acote esas prácticas y “no se deje en libertad a diestra y siniestra usando excusas por dinero”, por el hecho de “estar mal hecha la averiguación porque se usa mucho eso”, pero se ha intensificado en los últimos tiempos.

Recordó el reciente caso de la liberación de uno de los principales en el caso de Ayotzinapa donde se hubo dinero en el juzgado, aunque se pudo detectar porque se tenía la autorización judicial para realizar escuchas telefónicas.

"No puede ser que por procedimientos no se haga justicia. Lo que acaba de pasar es una burla y demuestra el nivel de descomposicion que existe en la impartición de justicia”, dijo el Presidente.

Adelantó que el Poder Ejecutivo colaboraría pero no enviaría una iniciativa “porque van a decir que se violan los derechos humanos, y que la ley es la ley, la justicia pero ¿dónde queda la justicia? Por qué no ajustar la ley a las necesidades de justicia”.

Recordó que en muchos casos se atiende a algunas inconsistencias para ordenar la liberación: No coincide la hora, no está bien el domicilio, por cualquier cosa, llegó tarde la orden de cateo, “por cualquier cosa”. Por ello consideró necesarias modificaciones que no abran espacio a la interpretación.