"En descenso" la pandemia en CDMX: López-Gatell

Ciudad de México. La epidemia de coronavirus “va en descenso en Ciudad de México”, informó esta mañana el subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, y el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró relevante saber que baja la intensidad de la crisis sanitaria en la capital del país, pero llamó a mantener medidas preventivas.

“Sí se logró aplanar la curva. No se ha desbordado el sistema médico. De todas maneras debemos continuar con las medidas preventivas. No descuidarnos Tenemos que seguir manteniendo la sana distancia, higiene personal y si no es indispensable y necesario, quedarnos en nuestras casas”, planteó el mandatario.

No obstante, y tras el reporte semanal en materia de salud, el presidente dijo que su gobierno se mantendrá atento de la evolución de la pandemia en los estaos donde se han incrementado los contagios , como Tabasco, Nayarit y Tamaulipas, que concentran el mayor número de casos en las dos semanas recientes.

Informó que se han entregado los fondos de salud que corresponden a julio a los estados y señaló que solo faltan cuatro entidades, Guanajuato, Michoacán, Puebla y Estado de México, así como Ciudad de México, que los recibirán hoy.

Asimismo, defendió nuevamente a López Gatell que, sostuvo, ha informado con transparencia el efecto de la pandemia e indicó que su gobierno continuará con la presentación de datos, “sin caer en ninguna provocación”.

Insistió que el número de fallecidos en México, en contraste con otros países, debe medirse en términos de población del país.

Antes, el subsecretario de Salud refirió que desde hace 15 días hay descenso progresivo de casos nuevos en la capital del país y sostuvo que el número de personas recuperadas es reflejo de ello, y que si bien se han confirmado siete mil defunciones en la ciudad, estas van en un “descenso progresivo”.

El funcionario señaló que el coronavirus “va a estar presente con los seres humanos durante varios meses, posiblemente años a nivel mundial”.

Expresó que todavía no hay tratamiento específico ni existe vacuna para prevenirlo y anticipó que “llegará el momento que la humanidad establecerá un equilibrio ecológico con el covid. Este es un proceso gradual que no se puede acelerar artificialmente, pero sí se puede adaptar la humanidad a vivir y convivir con este virus”.

Dijo que si bien puede ser “una paradoja que un agente infeccioso que puede causar la muerte no parece ser un elemento amigable, sin embargo, es importante que las prácticas diarias ayuden a tener mejor posibilidad de no enfrentarla, a pesar de que persiste por varios años y seguirá después por muchos muchos años, pero ya en forma atenuada”.

López Gatell convocó a recuperar las actividades públicas, económicas y sociales, pero de manera cuidadosa y llamó a que personas de más de 60 años o con enfermedades crónico degenerativas con síntomas de coronavirus, no esperen y acudan de inmediato a diagnóstico a los centros de salud.