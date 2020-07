AMLO da negativo a Covid-19; "llevo mi certificado" a EU, dice

Ciudad de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que resultó negativo a la prueba de Covid-19 que se realizó ayer y aseguró que al emprender hoy su viaje oficial a Estados Unidos "llevo mi certificado”.

"Ahora me la hice porque voy a viajar y tengo que actuar con responsabilidad y estar muy seguro de que no tengo afortunadamente este virus. Ya me hice la prueba, llevo mi certificado", señaló.

"También, humildemente, no nos quita nada, si allá por el protocolo de salud tengo que volver a hacerme la prueba, lo voy a hacer, porque tengo que ser respeutoso de las normas que tienen en ese país. No me quita absolutamente nada”, agregó el mandatario.

López Obrador reiteró que no se había realizado la prueba porque no tenía síntomas, de acuerdo con las reglas que ha establecido la Secretaría de Salud.