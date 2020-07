Descarta AMLO que trabajadores de Economía deban aportar para computadoras

Ciudad de México. Ante la información de que en la Secretaría de Economía se retirarán tres de cada cuatro computadoras, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que se lleva cabo un plan de austeridad republicana.

“Es que habían contratos de computadoras a diestra y siniestra” no sólo en esa dependencia “también en Aduanas donde se acaba de cancelar un contrato millonario. Con decir que había medios de comunicación que daban servicio de computación y telefonía al gobierno”.

Cuestionado durante su conferencia sobre los efectos que tendría esa medida, López Obrador respondió que “no va a suceder eso”.

Evitó abundar en lo que sucederá en Economía, pero rechazó la versión de que los trabajadores de la Secretaría tendrían que aportar 4 mil 500 pesos para sus instrumentos de trabajo. "No van a poner nada”.

-¿Sí se emitió ese documento?

-Sí, pero no se va a aplicar. A lo mejor el que emitió el documento lo hace para que se desacredite al gobierno. Hay muchos mandos intermedios que vienen del periodo neoliberal, que entraron ahí, por los trabajos que hicieron en las elecciones a favor de los candidatos y siguen pensando igual. Ya se llevo a cabo un cambio.

López Obrador agregó: “acuérdense que queremos que no se queden sin medicinas y sin médicos los enfermos, que los adultos mayores no se queden si su pensión, que los estudiantes pobres no se queden sin sus becas. Tenemos que tener pues una idea general de las cosas".

Ante la insistencia en los cuestionamientos dijo que la ley de austeridad forma parte de sus compromisos de campaña. Dejamos establecido que no íbamos a comprar equipos de cómputo. “Está escrito, precisamente por el desorden, el desbarajuste y la corrupción que imperaba en grande. En Economía es donde tenían 60 oficinas en el extranjero. Miren si no lo van a resentir. Cómo les va a gustar la austeridad si estaban acostumbrados al derroche”.

Recordó que en otros tiempos, “los oficiales ponían de su bolsa sus uniformes”. Mas adelante añadió: “imagínense lo que hacían los que lucharon en otros tiempos por la libertad, por la justicia, por la soberanía. ¿Estaban esperando que tuvieran sus computadoras para luchar para transformar? Yo creo que son instrumentos que son importantes pero no es eso.

-¿Pero cómo sería su trabajo en estos tiempos cuando todos utilizamos una computadora?

-Pues hay manera, hay forma de hacerlo

-¿Cuál propone el Presidente de la República?

-Que se compartan más los instrumentos de trabajo.

Dijo que ahora “no estamos exigiendo tanto sacrificio, se le está garantizando a todos, y somos unos privilegiados de que cada 15 días nos pagan. ¿Cuánta gente tiene que salir a la calle, ahora arriesgando su vida para llevar algo que ayude a la alimentando y necesidades de la familia?. Qué se creen los burócratas, me refiero a la burocracia dorada. Ahí se van a ir poco a poco acostumbrando pero nada de fantocherías”.