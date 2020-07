Va el 'narco' por el control político y territorial: Gertz

Ciudad de México. Los grupos de delincuencia organizada están contendiendo con las autoridades y el Estado mismo para tener una capacidad delictiva que ya raya en el control político y territorial , afirmó Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), durante entrevista con La Jornada. El fiscal señaló que en esa situación se podría considerar lo que sucede en entidades como Guanajuato y Colima.

El titular del Ministerio Público Federal fue entrevistado también en torno a lo que sucedió en Guanajuato respecto del caso de la liberación de tres familiares del líder del cártel de Santa Rosa de Lima.

Al ser consultado sobre cómo observa la violencia que ejercen los cárteles Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Santa Rosa de Lima, que se disputan el control territorial en las entidades donde tienen presencia, como Jalisco, Michoacán, Guanajuato y Colima, dijo:

“Hay un problema de fondo que no se ha venido resolviendo en los últimos, francamente, veintitantos años.

“Ha habido un crecimiento de la cantidad de personas que están no solamente en el narcotráfico, sino que prácticamente están teniendo ya el control de la vida cotidiana en ciertas regiones del país.

“Eso es una realidad que vemos todos los días, hay zonas en las que se observa más [violencia], luego parece que baja y vuelve a subir.

Eso es un problema, póngale el nombre que quiera, son grupos organizados que están contendiendo con las autoridades y el Estado mismo para tener una capacidad delictiva que ya raya en el control político y en el control territorial.

–¿Sería el caso de Guanajuato?

–Más claro no se puede. ¡Y lo que pasa en Colima y lo que pasa en tantos otros lugares!

Se observa cómo se apagan o bajan un poco la presión y suben en otro [sitio] y se vuelve a dar [la violencia]. Es un problema muy serio que ha venido y que está presente. Hay que recordar que hubo momentos en que estas personas allá en Tamaulipas mataban a los candidatos y era verdaderamente un horror. Es un problema muy serio.

Abogado del Estado

Gertz Manero señaló que la Fiscalía General de la República no tiene como encomienda la tarea de seguridad pública: “La nueva fiscalía tiene la tarea de ser el abogado del Estado mexicano, del Estado, no del gobierno.

La fiscalía está para defender los intereses y la gobernabilidad del Estado de conformidad con las denuncias que se le presenten y las pruebas que le acrediten; entonces, la seguridad pública no es una de sus funciones de ninguna manera.

–En cuanto al asunto de Guanajuato con la liberación de tres familiares del líder del cártel de Santa Rosa de Lima, José Antonio Yépez Ortiz, usted señaló que la FGR abrirá una investigación por los señalamientos de que la FGR no quiso aceptar el caso…

–Absolutamente, cómo iba yo a aceptar un caso si sabía que se había diligenciado en forma ilegal. ¿Cómo? Y no es mi palabra, se los señaló un juez. Su propio juez local les dijo: Ustedes hicieron diligencias ilegales . Entonces, querían que nosotros nos quedáramos con sus diligencias ilegales. ¿Esa era la pretensión?

Buscan culpable

–Pero ese no fue el único caso en que Guanajuato no le dio vista a la FGR por la comisión de posibles delitos del fuero federal, también ocurrió con el aseguramiento de artefactos explosivos localizados fuera de la refinería de Salamanca el pasado 25 de junio…

–Así es. Jugar con estas versiones, que son francamente irresponsables, me parece que es absurdo. Cómo es posible que una diligencia que está autorizada para hacer determinadas funciones por un juez de control local, y llevan a cabo otras que no tienen nada que ver con lo autorizado. Cuando ya ven que no pueden judicializar eso, buscan a quién echarle la culpa, y cuando no les queda más remedio, van con un juez y él les dice lo que les habíamos mencionado ­nosotros.