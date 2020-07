Morena trabajará 'casa por casa' para ganar elecciones de 2021

Ciudad de México. El partido Morena culminó su semana de actos conmemorativos por el segundo aniversario de las elecciones de 2018 con un mitin virtual, en el que el presidente nacional interino del partido, Alfonso Ramírez Cuéllar y los coordinadores del partido en la Cámara de Diputados y de Senadores, Mario Delgado y Ricardo Monreal, respectivamente, hicieron llamados a la unidad y a recuperar el trabajo casa por casa para ganar la mayor cantidad de cargos en las elecciones de 2021.

A la vez, dividieron opiniones en cuanto a las formas de concretar la próxima renovación de la dirigencia del partido.

Mientras Ramírez Cuéllar expuso que “Morena tiene que elegir a sus candidatos, (y) no será el poder del dinero ni la fama efímera quienes nos representen en los Poderes de la Unión, ni en los espacios legislativos, ni en las representaciones administrativas", ya que la militancia exige abanderados con "solvencia moral”; Ricardo Monreal pidió "métodos democráticos amplios" para elegir las próximas candidaturas, así como “no excluir de manera sectaria” ni servir a intereses particulares.

En tanto que el líder de los diputados federales de Morena insistió en “dar un paso sin miedo” para hacer una encuesta abierta y sin restricciones para elegir a la futura dirigencia del partido. Ramírez Cuéllar señaló que la encuesta para renovar la dirigencia será entre morenistas ya que en la población en general también hay panista y priístas.

Durante casi dos horas, los morenistas hicieron un balance de los retos del partido a dos años de los comicios presidenciales que ganó este partido con Andrés Manuel Obrador como candidato.

El presidente del partido garantizó que se cumplirá con a plenitud con la sentencia del Tribunal que emplazó a Morena a concretar su renovación de la dirigencia antes del próximo periodo electoral.

“Lo único que queremos es que no arrebaten el derecho que tienen los militantes para elegir a sus dirigentes. No puede ser el pueblo en general porque en el pueblo en general están también los priistas y panistas, ellos no tienen por qué meterse en la vida interna de nuestro partido”, agregó el también diputado federal con licencia.

Por su parte, el líder de Morena en el Senado afirmó que el partido ya no es, como lo era en el pasado en otras fuerzas políticas, "el vehículo del régimen, la escalera de ascenso inmediato en la administración pública, la puerta que conducía a obtener prebendas o privilegios ni tampoco es ya la llave para abrir el favoritismo económico y político".

Aseguró que ahora hay un sano distanciamiento entre las labores de la administración pública y la vida partidaria por decisión del propio presidente de la República. Pero advirtió que al ya no ser candidato el actual mandatario, será más pesado para Morena las próximas contiendas electorales.

“Tenemos ante nosotros desafíos y retos formidables. Ganar la mayoría legislativa, así como la mayoría de las entidades federativas y la mayoría de los puestos de elección popular en disputa es una vocación democrática legítima y una tarea que ahora nos resultará más pesada, porque no estará en las boletas el nombre del Licenciado Andrés Manuel López Obrador. Ahora sí, el territorio tendrá que ser recorrido casa por casa, pueblo por pueblo, barrio por barrio”, indicó Monreal.

Mario Delgado indicó que el partido no debe conformarse con una victoria electoral, y debe buscar refrendar su triunfo en 2021 para “asegurarla continuidad de la transformación”, lo cual, dijo, depende del mismo partido y su capacidad organizativa.

“Creo que estamos a tiempo de organizarnos para impedir que avance la derecha golpista y tenemos que darnos cuenta de una cosa, nos necesitamos a todos. El vacío que nos deja Andrés Manuel como dirigente partidista es tan grande que nadie lo puede llenar por sí solo, lo tenemos que hacer entre todos y esa unidad debe estar basada en la honestidad, en que nos reconozcamos los unos a los otros y nos respetemos, que no descalifiquemos a uno, que no excluyamos a otro, que no haya trampas, nos comprometimos a regenerarla vida pública de nuestro país”, adujo el diputado federal.

En el mitin virtual, participó la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum con un mensaje que fue leído durante la transmisión en vivo. También estuvo el director del Instituto Nacional de Formación Política del partido, Rafael Barajas "El Fisgón", así como la presidenta del consejo nacional de Morena, Bertha Luján.

Dio inicio con mensajes de quienes simpatizan con el partido en otros países, Entre ellos del expresidente de Ecuador Rafael Correa; la ex ministra de Salud de Evo Morales en Bolivia, Gabriela Montaño; el senador Chileno de MAS, Alejandro Navarro; la intendenta de Quilmes, Argentina por el Frente de Todos, Mayra Mendoza, y el alcalde de Valparaíso, Chile, Jorge Sharp, entre otros.