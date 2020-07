México rebasa barrera de los 30 mil muertos por Covid-19

Ciudad de México. La cifra de decesos confirmados por Covid-19 en México, superó los 30 mil fallecimientos para el primer ciclo de contagios, al alcanzar los 30 mil 366, con 523 nuevas notificaciones en las últimas 24 horas, de acuerdo con el reporte técnico elaborado por la Secretaría de Salud (Ssa).

Los contagios también se mantiene al alza. Los casos confirmados acumulados suman los 252 mil 165, con 6 mil 914 casos adicionales a los reportados este viernes, por lo que nuevamente se alcanza un record en el número de nuevas notificaciones en 24 horas. Los casos activos, es decir, las personas con síntomas en los últimos 14 días son 26 mil 75, mientras que los sospechosos suman 74 mil 387.

José Luis Alomía, director general de Epidemiología de la Ssa, destacó que de las 634 mil 991 personas estudiadas hasta la fecha, 308 mil 439 han obtenido un resultado negativo.

Destacó que en el día 34 de la nueva normalidad, el semáforo de riesgo epidemiológico debe alertar a la población sobre las actividades que se pueden o no realizar, dependiendo del color en que se encuentre cada estado. Recordó que en color naranja, que implica riesgo alto de contagio, se permiten actividades no esenciales, pero con un aforo reducido y con determinadas restricciones, por lo que llamó a la población a no acudir a actividades que están suspendidas.

En cuanto al incremento de los casos confirmados, Alomía indicó que con respecto a la cifra de este viernes, representa un aumento de 2.8 por ciento, lo que representa, dijo,

Un “incremento que se ha mantenido estable en las ultimas dos semanas estable, pero si lo vemos desde que inicio la epidemia, es clara la disminución y la desaceleración”.

Por lo que respecta a las personas recuperadas, indicó que desde ayer se sumaron 5 mil 104, para alcanzar los 152 mil 309, quienes representan el 60 por ciento del total de casos confirmados.