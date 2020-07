Pide AMLO a adversarios no meterse con su familia: "es conmigo, no con ellos"

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a sus adversarios que no se metan con familia, en particular mencionó a su esposa Beatriz Gutiérrez Müller y a su hijo menor. “Es conmigo, no con ellos. Mi esposa no va a ser candidata a nada y ella no es primera dama”.

Aseveró en conferencia de prensa que su esposa “es una mujer independiente, con criterio. Lo que ella expresa es lo que piensa y yo no censuro, no limito su libertad, porque la han emprendido contra ella, desde luego contra mi hijo. Entonces es conmigo, yo soy el que estoy conduciendo el proceso de transformación. Yo soy el que estoy a la cabeza de este proceso para erradicar la corrupción y me siento orgulloso”, subrayó.

Además, afirmó, “no estoy solo, somos millones de mujeres, de hombres que estaban hartos de que una minoría se sintiera dueña del país, que México fuese de unos cuantos, que se humillara al pueblo, que se le ofendiera, que se robara el dinero al pueblo”.