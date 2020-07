Hablar sobre T-MEC, propósito principal de visita a Trump: López Obrador

Con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, “podemos hablar de todo sin confrontación”, pero en mi visita oficial de trabajo –el 8 y 9 próximos-, el propósito principal es el Tratado México, Estados Unidos, Canadá (T-MEC), aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien anunció que desde el martes viajará en vuelo comercial hacia ese país, pero no quiso entrar en detalles ni de donde pernoctará, “para no hacerle el trabajo a los que van a ir a provocar. Y el que vaya, ya sabemos que es conservador, opositor”.

A Washington me voy el martes “para estar a tiempo; el miércoles es el encuentro con el presidente Donald Trump. Hoy se va a definir si llega y nos acompaña el primer ministro de Canadá (Justin Trudeau) o nada más es una ceremonia del gobierno de Estados Unidos y nosotros”, dijo.

En conferencia de prensa, aseguró que “vamos con la frente en alto, como representante de un gran pueblo y de un gran país”, y detalló que aún sigue bajo revisión el formato del encuentro, pero insistió que el tema principal es el inicio de la nueva etapa del tratado comercial con Estados Unidos y Canadá, que ayudará, dijo, a la reactivación de la economía de Norteamérica.

López Obrador enfatizó que en su administración “no pactamos en lo oscurito con el gobierno de los Estados Unidos ni sus agencias”.

Con el presidente Trump “seguramente vamos a platicar sobre otros temas”, apuntó al resaltar que su par estadunidense también jugó béisbol.

Se le preguntó si abordarían el tema migratorio y sobre el tráfico de armas. “Podemos hablar de todo sin confrontación… hay muchos temas” a tratar.

Dijo que a Trump se le podría incluso preguntar qué pasó con el operativo Rápido y Furioso, “¿cómo fue que permitieron la entrada de armas? Temas hay muchos, pero nos vamos a enfocar en el orden día y el tema básico es la entrada en vigor del tratado, porque nos ayuda a las tres naciones por la recesión económica mundial. En esta región, en los tiempos de la pandemia (del Covid-19) está entrando en vigor un tratado para la reactivación económica, el comercio y el empleo”.

López Obrador afirmó que ya compró los boletos para estar desde el martes en Washington, listo para su encuentro del miércoles con Trump. Y dijo que en su momento se va a informar donde se hospedará “para que no les demos tanto tiempo a los que van a ir a provocar, que les cueste trabajo e investiguen un poco”.

Comentó que la Casa Blair, la residencia oficial para los invitados del presidente de Estados Unidos, ubicada enfrente del ala oeste de la Casa Blanca, está en reparaciones por lo que el gobierno anfitrión ofreció pagarle el hospedaje en algún hotel o bien podría pernoctar “con amigos”. No descartó inclusive quedarse en la embajada de México en Washington.

Y ante la insistencia de la prueba de Covid-19, dijo que si el protocolo lo exige se la hará. “Lo tenemos que hacer, si hace falta, sí. Todavía no sabemos, pero si está en el protocolo, desde luego que sí, o sea, no me niego”.

Al comentarle que Canadá es el primer socio comercial de Estados Unidos, quitando ese sitio a México, el titular del Ejecutivo aseveró que esto ”es transitorio, por la pandemia cerraron plantas en México.

“Nosotros tenemos una relación con Estados Unidos muy integrada a la industria de la maquiladora y a la industria automotriz y de autopartes. Entonces, eso es lo que llevó a que nos desplazara Canadá con el comercio con Estados Unidos, pero todavía viene la recuperación.

“Con el tratado no sólo se va a mejorar México, también la situación en Canadá y en Estados Unidos porque es la integración económica de una región en el mundo muy importante. Es una estrategia para fortalecernos mutuamente entonces ese es el motivo del viaje”, destacó.

El titular del Ejecutivo también manifestó que en la franja fronteriza entre México y Estados Unidos “van a recuperarse las actividades y la exportación de manera gradual, siguiendo los protocolos de salud”, pero recordó la advertencia de que, ante cualquier rebrote “se tenía que dar marcha atrás y cuidar a la población y a los trabajadores y eso es lo que se está haciendo”.

Señaló que Sonora y Tamaulipas se tomaron medidas para que se cumpla lo que está pactado con Estados Unidos, sólo permitir el tránsito en actividades esenciales, ese es un acuerdo que se tiene con Estados Unidos y se cuidará la frontera para que se cumplan las normas establecidas”.

—¿No se estaba cumpliendo? –se le preguntó.

—En algunos casos no y se va a hacer más estricto –respondió.

Mencionó que con el T-MEC se acordó que “haya más componentes de nuestros países en todo lo que se produzca, que los insumos se utilicen para la fabricación de mercancías en los tres países, que sea más alto el componente de insumos que se requieren en la elaboración de todas las mercancías de exportación“.

También, estableció que en materia laboral “no haya desventajas en cuanto salarios, las condiciones laborales se busque igualarlas. Se deberá hacer un informe de la situación laboral de México, con la de Estados Unidos y de Canadá por las diferencias tan marcadas que existen. Se analizarán las diferencias salariales en la industria automotriz en México, Estados Unidos y Canadá, pues en estos dos últimos países los obreros llegan a ganar “hasta ocho o 10 veces más, entonces, eso ya está en el nuevo tratado”.