Refuta AMLO proyección de CEPAL sobre pérdida de empleos

Al destacar que no está cansado sino entero , “al cien”, el presidente Andrés Manuel López Obrador refutó el diagnóstico de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) respecto a la proyección de pérdida de empleos en el país y dijo que este organismo “aunque eran progresistas no dejan de tener algo de influencia del Fondo Monetario Internacional”.

Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la CEPAL, dijo ayer que en los próximos seis meses se perderán 2.7 millones en la región a causa de la pandemia de coronavirus, y que 500 mil serán en Mexico.

El mandatario dijo que, con todo respeto, “el pesimismo embarga a la CEPAL”.

“Nosotros vemos las cosas con optimismo y hay motivos para demostrar que ya tocamos fondo y que ya inició la recuperación de nuestra economía”, aseveró en conferencia de prensa, tal como lo hizo la víspera en el informe a dos años de su triunfo electoral. ”Ya pasó lo peor”, reiteró.

Nuestro pueblo agregó es muy luchón, muy trabajador, de los más trabajadores del mundo, es un pueblo extraordinario, por eso hemos resistido todas las calamidades y por eso estoy optimista, vamos a salir adelante.

Altos salarios y el virus de la corrupción

También reiteró que continuará su lucha contra la corrupción aunque esto traiga críticas de la oposición e incluso de gente al interior de su gobierno, de quienes no han entendido la transformación o buscan conservar privilegios. En ese sentido criticó de nueva cuenta el gasto millonario de los organismos autónomos, creados, insistió, como un parapeto, una simulación de la lucha contra la corrupción y la transparencia. Sin embargo, dijo que no los desaparecerá porque tiene otras prioridades: "Yo no voy a desaparecer esas instituciones porque tengo que optar entre inconvenientes, la política es eso, priorizar , hay 50 asuntos, hay mil pero puedo con 50, que son los que considero básicos, centrales porque el que mucho abarca poco aprieta. "Estoy atendiendo lo que considero básico, fundamental, entonces eso de que exista la transparencia, pues sí, ya sabemos que es igual a la nada, es lamentable muy lamentable que se tiren recursos a eso porque no hay resultados, beneficios, pero no voy a estar desgastándome con esas cosas, ahí están, les debería dar vergüenza y ellos mismos decir: ‘vamos a llevar a cabo una reforma aquí, vamos a ajustar nuestra estructura’ que no le cueste al pueblo mil millones, vamos a reducir los costos a la mitad porque hay crisis económica, pero no, se amparan", lamentó. En este punto mencionó que fue también en el periodo neoliberal cuando se gastó en exceso en el gobierno, se generaron direcciones adjuntas y los salarios de los funcionarios se incrementaron, de ahí que quienes fueron beneficiados con ello están ahora inconformes. 



“Cuando se planteó que nadie ganaría más que el presidente, se ampararon muchos de estos organismos autónomos. Se decía antes: ‘ si no se les paga bien se van a corromper’. No, es que el que gana más de la cuenta ya tiene el virus de la corrupción, ya está tocado”, sostuvo.



Anunció que un día dedicará a la conferencia de prensa a dar a conocer cuántas de estos organismos existen, su organigrama y que hacen.



“El gobierno estaba ensimismado, el presupuesto era para el mismo gobierno. Lo que estamos buscando es que el presupuesto le llegue a la gente”, insistió.

Oposición minoritaria

En cuanto a la oposición incluso al interior del gobierno, el Presidente expresó:

“No todos en el gobierno están pensando en la transformación, no piensan en el pueblo; el individualismo avanzó mucho en el periodo neoliberal, el egoismo, el no pensar en el prójimo “.

En ese sentido, se dijo afortunado de poder seguir adelante y consideró normal la existencia de la oposición, como parte de la democracia y como reacción a la transformación, aunque destacó el rango minoritario de sus críticos.

“Me da mucho gusto que los de la oposición sean minoría. No es que yo los esté menospreciando, pero es una oposición que está en la clase media hacia arriba ; el pueblo, en su inmensa mayoría, me refiero al pueblo de abajo, no está oponiéndose al gobierno”, aseguró.

Dijo que es un caso interesantísimo la manifestación en su contra en vehículos.

“¿Cuándo se había visto eso en México?, Porque en Chile la oposición conservadora salía a la calle con cacerolas, pero acá es en carro y (se escucha) pi pi pi pi (del sonido del claxon)”, expresó.

Creo que no es tan original añadió, lo está haciendo la ultra derecha en España y en otros lugares, habría que investigar de dónde salió eso de la manifestación en coches, pero tienen todo su derecho de hacerlo.

En cuanto a sus retos, el mandatario reiteró que tiene mucho trabajo “de limpiar, limpiar, limpiar, pero no hay otra opción, otro camino, tenemos que erradicar la corrupción, tenemos que purificar la vida pública, sólo así se va a lograr el renacimiento de México “.

Cuando se le pidió que hiciera una autocrítica y balance de su administración, destacó que ha cumplido 90 de los cien compromisos expuestos al inicio del sexenio.

Recordó que uno de estos objetivos fue reunir todos los fondos dispersos en fideicomisos, a fin de fortalecer al erario sin recurrir a mayor deuda, a un Fobaproa (rescate a particulares) o al pago de más impuestos .

Sin embargo, lamentó, hicimos un decreto al respecto y se desató la oposición incluso al interior del propio gobierno.

Recordó que su lucha no es de ahora; desde 1988, mencionó, escribí un libro sobre el fraude electoral en Tabasco. Ahí, hace 31 años, hablo de mi ideal. Son muchos años.

“¿Pues qué otra cosa (de retos)? El que sigamos adelante. Afortunadamente no me he enfermado, eso también es importante, no he padecido de ninguna enfermedad grave, después de que me dio el infarto estoy bien, tomo mis medicinas y tengo fortaleza. Entonces, eso me ha permitido ir hacia delante y no estoy cansado, (estoy) entero, al 100”, expresó.

Imagínense, añadió, ¿quién se lo va a perder?

“Nosotros tenemos la dicha de estar en la cresta de una ola de transformación, lo que vamos a poder contar es un momento estelar en la historia de México y ser protagonista de este cambio en el que participamos millones de mexicanos. Yo no sería nada, ya me hubiese destruido políticamente hablando si no contara yo con el apoyo de millones mexicanos, este es un movimiento de todos, la victoria de todos”, expresó.

“Pellízcame para ver si es cierto”, dijo en alusión a estar viviendo en el país una etapa de transformación.