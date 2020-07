Elogia AMLO difusión de FGR de pruebas sobre soborno en caso 'Mochomo'

“Fue muy importante que ayer la Fiscalía (General de la República) diera a conocer lo del soborno a los integrantes del juzgado para liberar a esta persona (José Ángel Covarrubias, El Mochomo), vinculada con el caso de la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa”, porque antes “ni nos enterábamos” y se trató de una afrenta, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador.



“Imagínense el atrevimiento de liberar a un presunto responsable, después de que el fiscal general hace la denuncia. ¡A qué nivel, a qué grado de descomposición se ha llegado!”, afirmó en conferencia de prensa.



Subrayó que su gobierno no protege a unos para perseguir a otros, “es la aplicación de la ley con el principio liberal de que al margen de la ley nada, por encima de la ley, nadie.



“Nada de que vamos a hacer acuerdos con un grupo para perseguir a otros o para apaciguar una región. No, hay una línea, una frontera, una raya divisoria, autoridad y delincuencia. El funcionario que se involucre en actos delictivos es denunciado y sancionado”.



Por eso, lo de ayer “fue muy importante y esto tiene que seguirse llevando a cabo. No se avanzaba porque había contubernio, mandaban los de las bandas, cooptaban, compraban autoridades y además, como se daba el mal ejemplo desde arriba, lo que imperaba era la corrupción en todos los casos, por eso ahora pues hay reacciones de todo tipo, pero vamos a resistir, ni un paso atrás”.



-¿Ha habido algún ofrecimiento de algún grupo criminal? –se le preguntó.

-No, es que el frío sabe donde se arrima –respondió.



López Obrador aseguró que se está avanzando bastante en el caso Ayotzinapa, que tenemos el compromiso de esclarecerlo, “se que se conozca todo lo que sucedió y la fiscalía está haciendo muy buen trabajo y se cuenta con el apoyo también del Poder Judicial.



“Estamos trabajando de manera coordinada, somos poderes autónomos, independientes, pero hay casos que requieren de la unidad, de todos los componentes del Estado cuando hay una razón de Estado, y el caso de Ayotzinapa amerita el que todos participemos porque fue un agravio mayor.



“Por eso todos reaccionamos ante la situación esta del juzgado. Imagínense la afrenta, el atrevimiento de liberar a un presupuesto responsable, después de que el fiscal general hace la denuncia. ¡A qué nivel, a qué grado de descomposición se ha llegado!

Entonces, tenemos que ir hacia adelante. Y muchas gracias por el apoyo, por el respaldo de muchos y de ustedes también”.



López Obrador dijo que antes “se sabía, pero no así, que un presunto delincuente en un caso tan delicado como es la desaparición de los jóvenes y luego de una conferencia del fiscal general, por dinero fuera liberado”.



Eso, afirmó, “sería la gran nota en el mundo, pero aquí no pasó nada en los medios. ¿Dónde están los comentaristas, expertos?, porque es algo gravísimo”, cuestionó.

En Palacio Nacional, consideró que lo mismo pasa con el anuncio de que Emilio Lozoya, ex director de Petróleos Mexicanos, aceptó ser extraditado desde España. “Un silencio cómplice. Imagínense, que venga este señor y que diga: ‘pues yo entregué dinero o recibí, porque entregué dinero a todos estos personajes, o porque me lo pidieron, me lo ordenaron para llevar a cabo ciertas acciones’. Pero, silencio”.



Recordó que este asunto, entre otros, tiene que ver con el caso Odebrecht, que “en México no había sido atendido. Cómo creen que me voy a quedar callado y no voy a expresar que una de las resoluciones del instituto de transparencia fue mantener en secreto el caso de Odebrecht.



“El escritor Kafka es costumbrista, es surrealismo puro. Las series de Netflix son muy fresas, aburridas; esto sí es importante, esta realidad, amarga, perversa, todo esto que existía”, afirmó.