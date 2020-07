“Constantes”, las amenazas contra servidores públicos: López Obrador

Ciudad de México. Al señalar que “constantemente” hay amenazas en contra de servidores públicos, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que en el caso del secretario de Seguridad de la Ciudad de México, Omar García, se tuvo datos de los amagos 10 días antes, por lo que se tomaron precauciones.

Dijo que las medidas se tomaron a partir de información de inteligencia, “que no espionaje”, por lo cual no fue más grave la situación, aun cuando es un asunto muy delicado. No puedo decir más que eso, acotó.

“Constantemente hay anuncios, llamadas, amenazas a servidores públicos y se toman precauciones siempre. En este caso creo que 10 días antes se tuvo información de que un grupo iba a trasladarse a la Ciudad de México para llevar a cabo un atentado y se mencionaba a los posibles blancos, entonces, se dio la instrucción primero de informarles y cuidarlos”.

En tanto, a pregunta expresa acerca de la presunta entrega de un millón de pesos mensuales al presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos, por su asistencia al consejo del Infonavit, el presidente dijo que no tiene información precisa sobre este hecho, pero expresó: “como dicen en mi pueblo, ‘por algo será’”.

Subrayó que antes sí había prácticas de abusos, funcionarios públicos, dirigentes sindicales, de las organizaciones empresariales que se servían con la cuchara grande.

En el caso de las críticas que recibe en medios de comunicación y redes sociales, propuso que aquellos afectados porque ya no reciben recursos públicos, que “aporten” porque tienen una especie de licencia para seguirlo atacando.

Al reiterar su criterio, en el sentido de que la corrupción es el principal problema de México, y los grupos que vivían y medraban al amparo del poder, que hoy están conformes, señaló que el dirigente de la Coparmex “ya nos acusó hasta con el rey de España, pero hay un dicho en mi pueblo según el cual cuando pasa algo así, la expresión es ‘por algo será’. Entonces, ‘por algo será’. Ya no son ellos los que se benefician del presupuesto, ya no se permite que el presupuesto se quede en una minoría”, aseveró.

Reiteró su consideración en contra del “aparato costosísimo” generado para simular, aseguró, combate a la corrupción y transparencia, es por ello que habla de que había un gobierno mantenido, bueno para nada, que le cuesta mucho al pueblo.

Y ahí estamos buscando –añadió– que la mayoría del presupuesto le llegue al pueblo, ajustando el aparato, que no haya el lujo insolente que había pero esto no le gusta a nuestros adversarios y a sus voceros.

“Lo he dicho en otras ocasiones, recibían hasta un millón de pesos mensuales algunos columnistas y ahora ya no reciben esta cantidad. Ahora que se vayan preparando porque estoy buscando la manera de que cooperen, porque el atacarme es para ellos una empresa lucrativa”.

“Cuánto les dan para atacarme? Ganan por eso, deberían de cooperar en algo. Que sigan atacando pero que de lo que les pagan o que es prensa vendida o alquilada, que ayuden en algo. O sea, si son pues ya no un millón sino 500 mil, que aporten 50 mil para una causa justa. Y ya con eso mantienen su licencia para seguirme atacando”, expresó.

Rifa del avión, sigue

Más adelante, el mandatario dijo que se avanza en la ‘rifa’ del avión presidencial, con la venta de boletos, asunto del cual informará el próximo lunes el director de la Lotería Nacional.

El sorteo, reiteró, se realizará el 15 de seaptiembre, para entregar en premios 2 mil millones de pesos.

Manifestó su confianza al respecto, de la venta de todos los boletos “porque la gente está cooperando, lo que se obtenga es para equipar hospitales, comprar equipos médicos. Así se definió desde el principio, desde antes de la pandemia, y con más razón, para que dejemos muy bien equipados los hospitales”.