Denuncian ante FGR muerte asistida de 2 pacientes por Covid-19 en QRoo

Chetumal, QR. El director del hospital del Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), en Chetumal, Emmanuel Ángel Gutiérrez García, presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra quien resulte responsable por la presunta muerte asistida de dos pacientes de Covid-19, durante la noche del pasado martes.

Trabajadores del nosocomio informaron que un galeno, al que llaman “doctor Canul”, quien estaba encargado del área Covid-19 el pasado martes renunció al cargo, luego de que aplicó una inyección a dos pacientes, la cual terminó con su vida, e hicieron hincapié en que la responsabilidad no fue totalmente suya, pues durante la noche, el director del nosocomio Gutiérrez García ordenó a enfermeros aplicar un tranquilizante a los enfermos de Covid-19, lo que provocó, a la postre, su deceso, pero ante la negativa de los trabajadores de salud, fue el doctor Canul quien cumplió la orden.

Los enfermeros, que se manifestaron en la dirección de la clínica, relataron que se negaron a suministrar el medicamento, pues al descubrir “qué medicamento era (sin que dieran el nombre de la substancia), todos se pusieron de acuerdo para negarse a acatar la orden”.

Al lugar se presentó el secretario del sindicato del ISSSTE, Juan Hidalgo, quien se reunió en privado con el doctor Canul y el director de la clínica.

Desde su cuenta de Twitter, el ISSSTE nacional difundió que la víspera, el director Emmanuel Ángel Gutiérrez García presentó la querella penal. “ISSSTE, @ISSSTE_mx. 12h El Director de la CH 'Chetumal', #QuintanaRoo, Emmanuel García, presentó una denuncia ante la @FGRMexico por hechos probablemente constitutivos de delito contra los presuntos implicados en la muerte de 2 pacientes. En el #ISSSTE no se toleran malas prácticas en la atención médica”.

La mañana de este jueves se dio a conocer que el doctor Canul presentó su renuncia al cargo.

Por su parte, personal médico del ISSSTE en Cancún opinó que lo que se debió hacer era un Acta de Hechos, con la hora y las personas que estaban presentes, relatando lo sucedido.

Afirmaron que el doctor Canul fue denunciado penalmente, pero no actuó por cuenta propia, pues en la clínica no se mueve nada si no pasa por la aprobación del director Emmanuel Ángel Gutiérrez García.

Familiares de los dos fallecidos, anticiparon que presentarán las denuncias penales correspondientes.

Cabe mencionar que Chetumal es la ciudad con mayor número de contagios en la entidad, proporcionalmente a su número de habitantes.

La velocidad de crecimiento en número de casos en la zona Sur es de 4.6, mientras que la zona norte, que tiene las ciudades más pobladas de la entidad como son Cancún y Playa del Carmen, presenta una velocidad de contagio de 1.0, datos de la Secretaría Estatal de Salud.

En las últimas 24 horas, Quintana Roo registró tres mil 245 casos positivos de Covid-19 y 604 decesos, de los cuales, 72 son nuevos casos, que totalizan en Chetumal 725 confirmados, 39 defunciones, y 48 por ciento de ocupación en su infraestructura hospitalaria.