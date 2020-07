ONG señalan falta de capacidad en comisiones estatales de búsqueda

Ciudad de México. Aunque en la pasada sesión ordinaria del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas se aseguró que el gobierno ya ha entregado 340 millones de pesos para encontrar el paradero de las víctimas, en muchas ocasiones esos dichos no corresponden a la realidad, o el dinero no puede utilizarse de manera eficiente debido a que las comisiones estatales de búsqueda no están capacitadas, señalaron organizaciones civiles.

Julio Mata Montiel, secretario ejecutivo de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones de los Derechos Humanos en México (Afadem), consideró que prácticamente no se ha avanzado en las diligencias de búsqueda de las personas desaparecidas, entre otras razones porque no se ha hecho sentir una voluntad política que movilice todos los recursos del Estado.

“Desde arriba no ha habido una línea específica que diga ‘que se haga’. Además de la cuestión de la falta de recursos públicos, tampoco hay gente capacitada y sensible. Son políticos o vienen del ámbito jurídico y están acostumbrados a tratar a la gente como criminales. Por eso hay un desfase entre el decir y el hacer” en el temas de las desapariciones, lamentó.

“El Presidente dice que ahí están todos los recursos, pero vemos que en la práctica no los hay. Es absurdo, pero parece que seguimos en esta actitud de esquizofrenia del Estado, donde da una cara por un lado, y por el otro, da otra. O te dice que sí, pero no te dice cuándo”.

Por su parte, Jorge Verástegui, activista especializado en temas de desaparición forzada, apuntó que una de las razones de que las indagatorias sobre este fenómeno no hayan avanzado lo suficiente es que las comisiones estatales de búsqueda no se han consolidado ni fortalecido, por lo que siguen retrasándose aspectos cruciales como la elaboración de un protocolo homologado de búsqueda en todo el país.