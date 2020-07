AMLO llama a Guanajuato a hacer "una limpia" en materia de justicia

En Guanajuato, las autoridades deben llevar a cabo “una limpia”, porque las cosas “están mal” en cuanto a impartición de justicia y, sobre todo, impera la violencia, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador. Hizo un llamado respetuoso a las autoridades estatales para que tomen cartas en el asunto.

Aseguró que no tiene ningún asunto personal con el fiscal del estado, Carlos Zamarripa, pero señaló que el pueblo guanajuatense “no merece vivir en la zozobra, en vilo por la violencia”.

Y respaldó las declaraciones del fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero”, quien ayer dijo que se abrió un procedimiento para investigar a Zamarripa, y declaró que Guanajuato lleva cinco años de “ser un infierno de violencia”. La fiscalía tiene que hacer lo propio”, sostuvo el Presidente.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, reiteró que de todos los homicidios que se cometen en el país, de 15 a 18 por ciento fueron en Guanajuato. “Ayer de 73 homicidios en el país, 10 ocurrieron en Guanajuato, 14 por ciento, y hay veces que llega a 20 por ciento”.

También cuestionó la liberación que otorgan jueces a presuntos delincuentes –como ocurrió con familiares del líder del cártel de Santa Rosa de Lima, José Antonio Yépez, alias El Marro-, “porque tardó en llegar la orden de cateo o la orden de aprehensión y eso da pretexto para liberarlos”.

De modo que, subrayó, “se tiene que llevar a cabo una limpia, y lo tienen que hacer las propias autoridades de Guanajuato”.

Al preguntarle si esa limpia tendría que alcanzar al fiscal y secretario de seguridad pública de estado, señaló que “eso lo tienen que decidir ellos, pero una autoridad que lleva 12 años en el cargo y que tiene estos resultados… es como si no me aprobaran como presidente y yo alegara que me eligieron hasta el 24 y me quedo campante, cuando la gente no me respalda. ¿Dónde está la democracia?, ¿no es el pueblo el que manda? En política cuentan los resultados. Un llamado respetuoso a las autoridades de Guanajuato para que tomen cartas en el asunto”, afirmó.

López Obrador destacó que están apoyándose en las fuerzas armadas para garantizar la paz en Guanajuato, “pero hay un asunto muy complejo, porque se dejó crecer, está muy arraigado, hubo tolerancia durante mucho tempo, por eso cada vez que se quiere detener a alguien hay incluso movilización de personas”. Reiteró su llamado a los pobladores a que no continúen apoyando a los grupos delictivos.

Subrayó que el gobierno federal seguirá interviniendo, con el apoyo, además de la Guardia Nacional, para brindarle protección a la gente. “No van a quedar en el desamparo, vamos a continuar con presencia en Guanajuato, hasta lograr la paz y tranquilidad”.