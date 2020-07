Retirarán plantón del Zócalo por problemas de salud de manifestantes

Ciudad de México. Los familiares de personas desaparecidas que se instalaron en plantón hace casi un mes frente a Palacio Nacional anunciaron que se retirarán debido a las afectaciones de salud que han tenido muchas de las madres que participan en la manifestación, pero indicaron que van a seguir exigiendo una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador para lograr el cumplimiento de sus demandas.

En una carta enviada a López Obrador; la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, los inconformes señalaron que “el plantón se levanta porque las condiciones de salud de quienes lo integramos han ido en un constante deterioro, presentándose con mayor frecuencia problemas de presión, diabetes, problemas gástricos, problemas cardíacos, asma y menores de edad que han enfermado”.

Lo anterior, dijeron, “aumenta nuestros riesgos de complicación ante un eventual contagio de Covid, por lo que de manera responsable decidimos modificar nuestra estrategia de lucha. Queremos enfatizar que el gobierno federal no ha respondido a todas nuestras denuncias, por lo que no cesamos en la lucha, y seguiremos exigiendo mejor atención a las víctimas de la violencia”.

En ese contexto, lamentaron que aunque López Obrador manifestó que la Secretaría de Gobernación “daría seguimiento a nuestras exigencias, y de que le manifestamos en dos ocasiones al Subsecretario Encinas nuestro interés de reunirnos con ella, esta reunión no se materializó.

“Si bien reconocemos la apertura al diálogo y el cumplimiento de acuerdos iniciales del Subsecretario Encinas, en ésta última semana se ha negado a recibirnos y a continuar con el diálogo, a pesar de conocer las condiciones de riesgo en las cuáles nos encontramos. No obstante, hemos podido apalabrar una reunión con el Subsecretario en mes y medio para dar seguimiento a los acuerdos establecidos previamente”.

Pese a lo anterior, los familiares destacaron que han conseguido “una victoria histórica para la reconstrucción de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV)” con la renuncia de la hoy ex titular Mara Gómez, concretada el pasado miércoles 23 de junio de 2020.

La dimisión de Gómez, dijeron, “es resultado de nuestra lucha, nuestro sacrificio y nuestra convicción de que la CEAV debe trabajar por las víctimas de la violencia y no en su contra, para alcanzar un México con derechos para todas las víctimas, y no -como ella misma señaló- por falta de apoyo institucional o económico”.

En su misiva, los participantes del campamento subrayaron que mantienen su exigencia de reunirse con López Obrador, Sánchez Cordero y Encinas, para “establecer acuerdos concretos para la mejora de la CEAV. A la vez, señalamos que es necesario que el buen funcionamiento de la CEAV se vuelva una prioridad del Ejecutivo Federal y se muestre con acciones concretas la voluntad política para la atención digna a víctimas”.

De igual manera, enfatizaron la urgencia de establecer una conferencia de prensa semanal para reportar los avances en el trabajo “ante la emergencia humanitaria por la que atraviesa México. Reiteramos que es fundamental atender cuestiones particulares al interior de la CEAV sobre las cuales esperamos compromisos concretos, por lo que exigimos que el Presidente se pronuncie sobre nuestras demandas de manera pública”.

Los familiares recalcaron: “Levantamos el Plantón pero no dejamos la lucha. Debido a las cuestiones de salud nos vemos obligadas a transformar nuestras estrategias pero, de ser necesario, volveremos. Confiamos en que las autoridades tomarán conciencia y actuarán acorde para que no se nos vuelva a orillar a tomar los riesgos que hemos tenido que asumir. El Estado mexicano no puede olvidar que enfrenta dos emergencias: la emergencia humanitaria y la emergencia sanitaria. Ninguna puede esperar”.

Adjunto a su carta, los manifestantes incluyeron un listado con sus demandas “para garantizar el funcionamiento de la CEAV”, entre ellas mejorar el servicio de asesoría jurídica, empezando por garantizar un mínimo de 2 asesores jurídicos por colectivo.

De igual forma, llamaron a las autoridades a dejar de exigirles que comprueben la relación de su condición de salud con el hecho victimizante; apego a la Ley General de Víctimas y su interpretación pro persona; realizar evaluaciones de los Centro de Atención Integral (CAI) a nivel nacional con participación de las víctimas atendidas, yresolver todos los trámites ante el Registro Nacional de Víctimas (RENAVI) que están pendientes y cuyo rezago ha aumentado durante el tiempo que entró como titular Mara Gomez.

También demandaron que se cubran todos los gastos devengados que nos ponen en situación de vulnerabilidad e incertidumbre económica; un informe de transparencia sobre el cumplimiento de las resoluciones judiciales dirigidas a la CEAV, una conferencia de prensa semanal de reporte de atención a la emergencia humanitaria; reanudarlos encuentros que venía realizando el presidente de la República respecto al Sistema Nacional de Búsqueda, y establecer una reunión mensual interinstitucional presidida por el Subsecretario Encinas “para dar seguimiento a las exigencias aquí enlistadas y a la necesaria reestructuración de la CEAV”.