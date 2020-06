Insiste AMLO en que partidos recorten 50% su gasto

Ciudad de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró su postura para que los partidos políticos reduzcan, por lo menos, el 50 por ciento de su gasto. También, solicitó al INE que acepte recortar su presupuesto porque la organización de las elecciones es elevada.

“Hay una iniciativa en el poder legislativo para reducir el subsidio a los partidos, y ojalá y se apruebe y se aplique en la próxima elección del año próximo. Sí deberían bajar los presupuestos de los partidos, cuando menos en un 50 por ciento a los partidos.

Hay quienes se oponen, ¿quiénes son? se los dejo de tarea para que lo investigue, pero claramente votan en contra, pero hay que seguir insistiendo para reducir el gasto de campañas.

“Y aunque se enojen los del INE, que no pierdan el sentido del humor, que también bajen su gasto, cuesta mucho hacer elecciones, gastan bastante, ahora, lo que debe prevalecer es la honestidad y la austeridad republicaba. Ellos deben entender que no es lo mismo, pero debe ser una iniciativa propia porque la austeridad no es un asunto administrativo, es un asunto de principios, porque tantos ayudantes, porque tantos auxiliares. Hasta pasa que les abran la puerta del carro, que les carguen el portafolio, una caterva de ayudantes, de achichincles. Antes era normal.”

También, en el marco de su posición de austeridad refutó las formas y modos en que se desarrollaban los viajes presidenciales: “Antes veíamos viajes del presidente, iban todos, familiares, hasta el perico. En otro avión donde iban los de la fuente presidencial.

Toda esa fantochería, toda esa parafernalia, no se puede ser de izquierda si no se actúa con austeridad, no es de izquierda el que no es honesto, y no es honesto el que no es austero; el que derrocha y desde luego el que tiene recursos económicos lo puede hacer, pero el que es servidor público no debe derrochar”.