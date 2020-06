"Harto" de que tergiversen dichos sobre inversión en México: Landau

Ciudad de México. El embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, aseveró que está “harto” de que las palabras que dijo la semana pasada se tergiversen y precisó que México es un país atractivo para la inversión extranjera y que seguirá “colaborando con las autoridades mexicanas para fomentar la inversión y la prosperidad que nos conviene a todos”.

A través de su cuenta de Twitter explicó que la semana pasada en una plática de una hora “hubo una frase donde dije que no voy a mentir y ‘decir que es un momento oportuno para invertir en México si se ven cosas desalentadoras para la inversión’. Pero JAMÁS dije que había llegado a tal conclusión”.

Estoy HARTO de los que insisten en tergiversar mis palabras de la semana pasada. En una plática de 1 hora, hubo una frase donde dije que no voy a mentir y “decir que es un momento oportuno para invertir en México *SI* se ven cosas desalentadoras para la inversión”.Pero JAMÁS... — Embajador Christopher Landau (@USAmbMex) June 30, 2020

Agregó que “en contexto, es totalmente obvio que no es así”. Añadió que lo que dijo fue que “este es un momento dorado para México atraer inversión extranjera” y que “como amigo de México no quiero ver un enfrentamiento entre el Gobierno Federal y el sector privado, porque realmente me parece que la prosperidad de un país depende de una buena relación entre esos sectores”.

Dijo que entiende “que hay muchas personas que quieren meterme palabras en la boca para fines de política doméstica. Pero una mentira no se hace verdad por repetirla”.