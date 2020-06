Rechazan diputados periodo extraordinario para T-MEC

Ciudad de México. La posibilidad de aprobar las leyes reglamentarias del Acuerdo de Libre Comercio entre México-Estados Unidos y Canadá (T-MEC) antes del primero de julio en que entra en vigor ese tratado, se vino abajo, ya que aunque la Comisión Permanente convocó esta noche a un período extraordinario de sesiones en el Senado, en el caso de la Cámara de Diputados, no se logró la mayoría calificada requerida para hacerlo.

El coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado, acusó directamente al PAN de chantajear de forma permanente y de haber contado con el apoyo del PRI y MC para bloquear la posibilidad de dotar al T-MEC de la legislación requerida para ponerse en marcha, con el pretexto de que la convocatoria permitía incluir otros temas.

La oposición, por su parte, respabilizó a Morena y sus aliados de que el Congreso no aprobará las leyes del T-MEC. “Todos queríamos que esa legislación estuviera lista en los próximos días, pero no le podíamos dar un cheque en blanco al grupo mayoritario”, respondió la senadora del PRI, Claudia Ruiz Massieu.

Las convocatorias al extraordinario se votaron por separado. En el caso del Senado, luego de un largo día de negociaciones en las comisiones dictaminadoras y entre los grupos políticos, se aprobó citar a un extraordinario a partir de mañama, con 32 votos a favor y cinco en contra, éstos últimos del PAN.

Todo se complicó, sin embargo, en el caso de la Cámara de Diputados. De entrada la oposición pidió un receso, ya que, expuso la diputada Dulce María Sauri, la convocatoria elaborada por la Junta de Coordinación Política en San Lázaro, que preside Mario Delgado, incluía una redacción que aludía a incluir las leyes del T-MEC, la reactivación del proceso para elegir a cuatro consejeros del INE, “entre otros”.

Insistió en quitar “esas dos palabras” lo que posibilitaba incluir más temas. Se armó un fuerte debate, legisladores del PAN advirtieron que entre ellos podrían estar la desaparición de fideicomisos o la remoción de Laura Rojas como presidenta de la Cámara de Diputados.

La diputada de Morena, Dolores Padierna, resaltó que estaban interpretando mal, porque es común el término “entre otros” en las convocartorias a períodos extraordinarios y no van a ceder a los chantajes del PAN. Pidió al PRI y MC que no lo secundaran. La confrontación siguió, pero la votación final fue de 24 votos a favor y 13 en contra. No hubo mayoría calificada.

En conferencia, la diputada Sauri reconoció que el trabajo “va a quedar a la mitad”. El Senado aprobará las leyes del T-MEC y las remitirá a la Cámara de Diputados, donde quedarán pendientes.

La oposición rechazó también la realización de un segundo período extraordinario en la Cámara de Diputados, para el 22 de julio, para la elección de los cuatro consejeros del INE.