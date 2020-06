No nos vamos a dejar intimidar por el narco: AMLO

Ciudad de México. “No nos vamos a dejar intimidar” ni vamos a hacer acuerdos con la delincuencia organizada, como era antes, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y es muy importante que quede claro, agregó, “nosotros no vamos a declararle la guerra a nadie, no vamos a usar esas balandronadas; tampoco vamos a violar derechos humanos y no se van a no se van a permitir masacres, pero si vamos a actuar y a evitar que se cometan estos atentados”, como el ocurrido al secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, con el uso del centro de inteligencia.

En un videomensaje en sus redes sociales, resaltó que ahora hay una “frontera, un límite, una raya bien pintada, una cosa es la autoridad y otra la delincuencia. Ojalá y esto se entienda. Y tenemos miedo porque somos seres humanos, tenemos miedo como tienen miedo todos los seres humanos, nada más que hay una diferencia importante, no somos cobardes.

“Entonces, vamos hacia adelante, a que podamos conseguir la paz y la tranquilidad con justicia, con rectitud, llamando a todos a que nos portemos bien, para lograr una sociedad mejor”.

Tras señalar que esta semana fue difícil, “porque seguimos padeciendo la pandemia”, por el sismo del martes y el atentado a García Harfuch, López Obrador subrayó que utilizando al centro de inteligencia para prevenir “hemos podido actuar antes. En este caso de ayer, como ya se dio a conocer, se sabía que había esta intención y se informó, se advirtió al secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México y por eso traía un vehículo más resistente para enfrentar cualquier agresión, y él también andaba más atento, precavido, y traía apoyo.

“También por eso, la detención de muchos de los que participaron en este atentado y se va a seguir actuando de esta manera”.

Insistió que ahora, además de trabajar todos los días para garantizar la paz y la tranquilidad, se cuenta con un centro de inteligencia que se utiliza para prevenir y no para espiar a opositores, como antes se hacia con el Cisen. “Y por eso , porque se tiene inteligencia, se han podido evitar estos atentados o los resultados más lamentables y graves en estos atentados”.

En el caso de la violencia, subrayó, “estamos aplicados, ateniendo las causas. Lo primero es que la gente no se vea en la necesidad, sobre todo los jóvenes, de tomar el camino de las conductas antisociales.

“Que tengan oportunidad de estudio de trabajo, a eso estamos dedicados, para quitarle las bases de apoyo a los delincuentes, que no puedan enganchar a los jóvenes, que no se fomente en el sicariato; es decir, que jóvenes o personas por dinero sean capaces de quitarle la vida a un ser humano, al prójimo, a otra persona”.

A los jóvenes, subrayó, se les esta atendiendo como nunca, después de que “antes se les daba la espalda. Lo único que se decía y fue lo que se acuño como frase graciosa, que eran los ninis, que ni estudiaban ni trabajaban, y nunca se hizo nada por ellos. Ahora les estamos extendiendo la mano para que tengan posibilidades de trabajo y no se vean obligados a tomar el camino de la delincuencia”.

El titular del Ejecutivo lamentó la pérdida de dos elementos de la escolta de García Harfuch, “gente muy cercana a él”, y también de una joven de Jalatlaco –Gabriela Hernández Gómez-, “que venía a vender su comida a la Ciudad de México con su familia. En Jalatlaco se hacen tlacoyos y de eso vive mucha gente”.

Esta semana fue difícil, pero es más poderosa la voluntad de los mexicanos para salir adelante. No perdamos la fe, venceremos. pic.twitter.com/3ND373S64D — Andrés Manuel (@lopezobrador_) June 27, 2020

López Obrador inició su mensaje señalando que fue una semana difícil, porque “no sólo seguimos padeciendo por la pandemia, que afortunadamente va bajando poco, pero va bajando”.

Sin embargo, “también el martes enfrentamos el sismo; se perdieron vidas humanas. Desde luego no fueron tan graves los daños, pero todo eso afecta.

“Esto nos lleva a seguir adelante, a que aún con la adversidad tenemos que seguir luchando para que las cosas mejoren. Desde luego, lo que depende de nosotros. La naturaleza es muy caprichosa y no podemos hacer mucho”.

Pero también es importante prevenir, dijo, “que funcionen las alarmas en el caso de los sismos, que haya educación cívica, de protección civil para que nos protejamos; todo esto también ayuda mucho, y es lo que estamos haciendo”.