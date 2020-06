En México, 6 de cada 10 menores no tienen Acta de Nacimiento

Ciudad de México. Seis de cada 10 personas en México que no tienen acta de nacimiento son niñas, niños y adolescentes. Por ello, la Secretaría de Bienestar buscará firmar un convenio con los gobiernos de 12 estados para que se puedan dar actas de nacimiento a todas las niñas y niños que carecen de ella.

En la conferencia de prensa sobre el avance de los programas sociales prioritarios del gobierno federal, María Luisa Albores, secretaria del Bienestar, comentó este sábado que la dependencia a su cargo está haciendo un operativo de incorporación de beneficiarios del Programa de Apoyo a Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras en regiones indígenas de 12 entidades y que se ha topado con que muchos menores no cuentan con documentos que los acrediten como mexicanos.

La subsecretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, mencionó que se está censando a los niños y niñas de entre 0 y 4 años en las regiones Mayo-Yaqui, en Sonora; Tarahumara, en Chihuahua; Huicot o Gran Nayar, de Zacatecas, Nayarit, Jalisco; Purépecha, en Michoacán; Mazahua-Otomí, Estado de México; Otomí de Hidalgo y Querétaro; Sierra del Norte de Puebla; Sierra y Costa Sur de Oaxaca y Montaña de Guerrero.

Si bien la cifra total de personas adultas y menores de edad que no tienen acta de nacimiento no se conoce con exactitud, han encontrado que hay una mayoría de niñas y niñas sin registro. La falta de documentación se debe, agregó, a situaciones como que porque a veces no hay papel para las actas en los municipios, o porque las mamás deben caminar kilómetros para llegar al lugar donde van a registrarlos, explicó.

“Los niños y niñas sin actas de nacimiento no pueden ejercer a plenitud sus derechos”, dijo la subsecretaria.

La Secretaría del Bienestar añadió que tiene listo un convenio que será presentado a los gobiernos estatales de las 12 regiones en las que se está haciendo el censo para que se puedan generar actas de nacimiento a todos los menores.

“Estas son las cosas que queremos ir arreglando, como un gobierno que tiene puesto los ojos y el corazón en las personas", dijo la secretaria Albores.

El censo es parte de un proyecto para identificar a los beneficiarios del Programa de Apoyo a Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras. Ya se están incorporados 120 mil niñas y niñas cuidados por más de 118 madres, padres o tutores y se buscará llegar este año a 158 mil 747 niñas y niños indígenas de 12 estados y 6 mil 888 localidades.