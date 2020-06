Refuerza Sedena seguridad en refinería de Salamanca

El gobierno federal reforzó la refinería de Salamanca y otras instalaciones estratégicas en Guanajuato “para evitar que el grupo delincuencial (del Cartel de Santa Rosa de Lima) pudiera tener alguna acción en contra de ella”, aseguró el secretario de la Defensa Nacional, General Luis Cresencio Sandoval, tras las detenciones por los hechos violentos del pasado fin de semana en la entidad. Ayer por la noche, reveló, hubo un intento de agresión, pero se aseguró un vehículo con 12 artefactos explosivos.

Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador, señaló que ante el “nivel de gravedad” que priva en Guanajuato, sobre todo por el alto índice de homicidios que ahí se cometen –de 15 a 18 por ciento a nivel nacional-, desde hace cuatro meses, se actúa con un plan especial del gabinete de seguridad. Dio a conocer que ayer, de 74 homicidios registrados en el país, 22 por ciento ocurrieron en el estado.

“Pero esta es una constante de seis meses a la fecha, y tomamos la decisión de intervenir, y hay más elementos y tenemos que darle protección a la gente, porque estaban en estado de indefensión”, afirmó en conferencia de prensa desde Texcoco, estado de México.

López Obrador resaltó que de los 74 homicidios de ayer, alrededor de 60 por ciento son por enfrentamientos entre bandas del crimen organizado.

Garantizó que “nosotros vamos a ser respetuosos de derechos humanos, no van a haber masacres, como las había antes, pero tenemos que garantizar la paz, proteger a las personas”.

A su vez, el titular de la Sedena, Luis Cresencio Sandoval, aseguró que la liberación de entre 25 y 28 personas, pese a su presunta participación en los hechos de violencia del pasado fin de semana en la entidad, se dio porque “no estuvieron bien fundamentadas las detenciones que hizo el estado”.

Dijo que en el caso de los aprehendidos por la federación, continúan bajo proceso, e informó que ayer hubo “otro aseguramiento de un miembro del grupo delictivo que opera en el área”.

En la conferencia de prensa, se le mencionó al presidente el asesinato del ex candidato de Morena a la presidencia municipal de Abasolo, Joel Negrete, tras publicar en redes sociales una carta dirigida al líder del cartel de Santa Rosa de Lima, José Antonio Yépez Ortiz, El Marro.

“Desde luego, ha habido pérdida de vida, como la que mencionas y tenemos que seguir combatiendo al crimen y garantizar la paz. No sólo estamos viendo lo que pasa, sino estamos actuando, porque sí se tornó muy grave la situación en Guanajuato, más que en ningún otro estado, ahí están los datos”, dijo el titular del Ejecutivo federal.

–¿De qué dimensión es la influencia del cártel de Santa Rosa de Lima? –se le preguntó.

–Tiene presencia porque se dejó crecer, no se atendió a tiempo. Incluso, por eso tiene base social. Ahora que hubo las detenciones, muchos están vinculados porque les pagaban, había nóminas. Para crear una organización así, donde hay nómina, donde tienen en cada municipio bases, viene de tiempo atrás y no se atendía.

“No tenemos el dato exacto, pero sin duda era una base de apoyo, por eso mi llamado a todos los que participan en este tipo de actos a que recapaciten”, respondió el presidente.

Consideró que antes “a lo mejor, aceptando sin conceder, que no tenían apoyos del gobierno, no los volteaba a ver, no los atendía el gobierno, pues tenían que tomar ese camino, de recibir ingresos para respaldar a la delincuencia; pero ahora las cosas son distintas. Lo más importante para este gobierno, lo prioritario, es la atención al pueblo, a los jóvenes, que se ayude a todo el que lo necesita”.

Pidió “alejarse de esa gente, que no se le respalde, que no agredan a la Guardia Nacional, que no comenten actos vandálicos, porque los mandan a quemar carros, a poner retenes, incluso a impedir con barricadas que llegue la Guardia Nacional. Entonces que cambien de actitud, es una convocatoria, un llamamiento a que se paren esas actividades. Eso no es bueno”.