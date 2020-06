No comparto decisión del BdeM de subastar 11 mil mdd: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que su gobierno no está de acuerdo con la decisión del Banco de México de subastar 11 mil millones de dólares para la recuperación económica. “Nosotros no participamos en ninguna subasta mi recomendación siempre al Banco de México, es de que se cuiden las reservas, que no se quieran usar recursos de la nación para apoyar a corporaciones económicas o financieras. No estamos de acuerdo con eso, Nos importa mucho que el Banco de México actúe con prudencia.”

Durante su conferencia de prensa se pronunció por que haya disciplina y que no utilicen dinero de las reservas del país. “Hacienda no entra a eso. No estamos pidiendo créditos y vamos a resolver el problema de la crisis económica con otras medidas de austeridad republicana, ahorrar, ayudar”.

López Obrador sostuvo que existen algunos elementos que permiten determinar que la recuperación económica ha comenzado, por lo que ratificó su augurio de que el comportamiento de la economía nacional será en forma de “V”, por lo que habrá un repunte, en contraste con quienes presagian que será en forma de L, es decir, que habrá una contracción y así permanecerá. Destacó que la inminente entrada en vigor del tratado comercial ayudará mucho a la recuperación.

-¿Qué opina de las proyecciones del FMI de que la economía hasta 10 por ciento?

-Estan muy pesimistas. Y estoy optimista a partir de datos objetivos. Reales, datos duros, yo sostengo que os vamos a recuperar pronto. Vamos a esperar. E pronosticaba que en el primer trimestre claro solo marzo, mes afectado, hasta 5 por ciento y no sucedió asi. El trimestre mas dificil sin duda, es este abril-junio el dato mas sólido que se tiene es el de la pérdida de empleos. Y en mayo fueron 350 mil ya tocamos fondo, y en lo que va de junio hasta ayer 85 mil empleos perdidos. Incluso ya hay días de junio en que ha habido aumento, que se han inscrito trabajadores de nuevo al seguro social. Que estimo para finales de junio 120 o 130 mil.

“¿Cómo voy a estar pesimista? Imagínense un presidente pesimista. Eso solamente los que les ha ido mal porque se dedicaban a robar y ya no pueden. Nosotros tenemos que cantar gracias a la vida que nos ha dado tanto“, expresó.

López Obrador aseveró que entre los indicios con los que cuentan está la evolución que ha tenido el empleo, pues si bien en abril, que resultó el mes de mayor impacto se perdieron 550 mil empleos; para mayo fue de 350 mil y en junio -es un dato que le doy seguimiento -, va a ser menor. Subrayó que su estrategia de apoyo a las pequeñas empresas pretenden reducir la desparición de empresas y con ello, garantizar la preservación de empleos.

Insistió que a diferencia del pasado y de las recomendaciones de los organismos financieros que aconsejaban que en periodos de crisis se apoyara a los de arriba porque así se apoya a los de abajo, para su gobierno no es viable, porque la riqueza no es contagiosa. Su estrategia es al revés, apoyar a los de abajo, porque de esa manera se ayuda a los de arriba.

En este sentido, cuestionó a un sector de empresarios -”no generalizo porque en su mayoría se han portado mucho muy bien -, que se quedaron con la mala costumbre de promover una tregua en el pago de impuestos. Sin embargo, dijo que eso no era viable porque hay que proteger a la hacienda pública, pues “si hubiésemos hecho eso, no tendríamos recaudación, se nos cae y como garantizamos que haya camas, ventiladores, contratar a 50 mil médicos.

Por otro lado, cuestionado sobre el amparo otorgado para detener la construcción del Tren Maya, dijo que se van a cumplir los ordenamientos legales. “Si un juez nos ordena detener una obra, vamos a respetar a la autoridad. Todavía no sabemos qué efectos tiene porque no se origina realmente por donde va a pasar el Tren Maya, la promoción del amparo no son de los que podrían resultar afectados o presuntamente afectados. Son organizaciones y esto tiene tintes políticos, además es legítimo, pero son los que quieren que hagamos nada”.

Consideró que la obra se está construyendo sobre una vía ferrea que fue construida hace 80 años por lo que no habrá afectación ambiental, lo que se pretende es que el tren que era solo de cargo que corría a 80 kilómetros por hora, ahora sea de 160 kilómetros y que será eléctrico.