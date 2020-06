Mara Gómez entrega su renuncia a la CEAV

La renuncia de Gómez Pérez causó reacciones encontradas sobre las razones que la propiciaron y el perfil que debe tener el próximo titular de la CEAV, en particular si debe o no ser una víctima.

La oficina de comunicación social del organismo confirmó ayer que la ex funcionaria había presentado su dimisión, por lo que ahora quedará al frente de la dependencia un encargado de despacho que la junta de la CEAV determinará en la sesión que celebrará hoy a las 10 horas.

Ciudad de México. La titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), Mara Gómez Pérez, entregó ayer su renuncia al Senado, lo cual generó diversas reacciones de organizaciones civiles, de familiares y senadores, las cuales incluso desmintieron este hecho y recordaron que esa cámara no tiene facultades para remover a quien dirige esa entidad.

Valentina Peralta, coordinadora de la Red Eslabones por los Derechos Humanos, alertó que nombrar a una víctima sólo por el hecho de serlo sería pésima idea. Para ciertos aspectos operativos sí es importante que se tenga la experiencia en carne propia, pero entre los grupos de familiares también hay mucha visceralidad, mucha rabia legítima y muchos intereses creados .

Beatriz Torres Zuleta, participante en el plantón que se instaló en el Zócalo hace casi tres semanas en demanda de la renuncia de Gómez, indicó que el campamento no se levantará hasta que se cumplan otras demandas y que la nueva titular de la CEAV no debe ser una víctima, sino alguien que sepa tratarlas y no les ponga obstáculos.

Antes, fuentes del Senado indicaron que esa cámara no tiene facultades para destituir o remover a la directora de la CEAV, y en caso de que la titular de esa instancia decidiera renunciar, tendría que presentar la carta respectiva ante el Presidente de la República.

Desmintieron que la funcionaria haya presentado ya su dimisión ante la cámara, después de que se aclaró que Gómez Pérez estuvo ayer en las instalaciones del recinto legislativo.

De acuerdo con la ley que rige a la CEAV, en caso de renuncia o destitución de la titular de esa instancia, al Senado sólo corresponde recibir la terna que el Ejecutivo tendría que enviar para elegir de ahí a quien encabezaría al organismo.