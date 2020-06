Familiares de desaparecidos celebran renuncia de Mara Gómez a CEAV

Luego de oficializarse la renuncia de la ahora ex titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), Mara Gómez Pérez, grupos de familiares celebraron afuera de la Secretaría de Gobernación, donde exigieron que se escuche su voz y sus propuestas en la designación del próximo director del organismo.

Al grito de “¡sí se pudo!” y tocando tambores, integrantes de diversos colectivos que se encuentran en plantón desde hace casi tres semanas frente a Palacio Nacional saludaron la dimisión de Gómez, a quien acusaron de haberlos revictimizado de forma constante durante el tiempo que permaneció al frente de la institución.

Karla Guerrero, quien busca a su esposo Herón Miranda, desaparecido desde marzo de 2014 en Veracruz, afirmó que el trato con Mara Gómez siempre fue tenso y descortés, por lo que ahora los familiares de víctimas deben ponerse de acuerdo para ver a quién proponen como nuevo titular de la CEAV.

“Fueron seis meses de revictimización constante, de malos tratos, de humillaciones, de burlas que ya no podíamos seguir soportando [...] El segundo día que nos plantamos ella fue el plantón, pero no le fue nada bien, porque obviamente no tenía argumentos para qué estar en el cargo, e independientemente de eso, se le dijo que ya no la queríamos”, dijo.

Consultada por separado, Lucy López Castruita, integrante del colectivo Búsqueda Nacional en Vida, también manifestó su alegría por la renuncia de Gómez Pérez, “porque fue terrible lo que me tocó vivir con ella. Nos negaron el apoyo para la búsqueda de nuestros familiares y tenemos una deuda tremenda” por eso.

A decir de la activista, madre de Irma Claribel Lamas López, desaparecida el 13 de agosto de 2008 en Coahuila, con la ex titular “siempre estuvimos sintiéndonos revictimizadas, eso fue lo primero que sentimos, porque ella entró como si esta fuera una institución cualquiera y no es así. Se tenía que haber puesto a alguien con más sensibilidad, porque las madres estamos muy vulnerables.

“Ahorita qué bueno (que ya se fue), pero ojalá que ya se tome más en cuenta a las familias para nombrar al director de la CEAV. Debe ser una persona que tenga sensibilidad y que se ponga un momento en el lugar de una madre, pero también muy justa, que se preste para atender a las personas”, enfatizó.