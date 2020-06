Este martes se publica convocatoria para licitar 5° tramo de Tren Maya

Este martes se hará pública la convocatoria para la licitacion del quinto tramo del Tren Maya que correrá de Cancún a Tulum, dio a conocer el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien dijo que con ello se concluirá el procedimiento de la primera fase de este proyecto.

Durante su conferencia de prensa, López Obrador reiteró que la ruta del Tren Maya correrá sobre la vía que ya se tenía del Ferrocarril del Sureste que en su momento impulsó el presidente Lázaro Cárdenas, por lo que no se trata de un trazo nuevo. Aseguró que la mayor parte de las comunidades respaldan la construcción de esta obra porque las objeciones han provenido de los sectores conservadores y de las organizaciones no gubernamentales, “algo extraño que se llamaban así pero dependían del presupuesto y como ahora ya no hay ese tipo de financiamiento ya todo les parece mal”, algunos financiados por organismos internacionales.

Cuestionado sobre los plazos para concluir las obras del aeropuerto Felipe Angeles dijo que “llueve, truene o relampague” se inaugurará el 21 de marzo de 2021, con un costo de 80 mil millones de pesos, en contraste con el proyecto del aeropuerto en Texcoco que costaría 300 mil millones de pesos y se inauguraría en 2024.