Se revisarán excesos en presupuestos y organismos autónomos: AMLO

Los excesos tanto el incremento en el número de organismos autónomos como en los presupuestos asignados serán revisados , aseveró el presidente Andrés Manuel Lopez Obrador, quien destacó entre ellos, al Instituto Nacional Electoral, “un aparato costosísimo y nunca garantizaron elecciones limpias. Nosotros triunfamos pues porque fue una ola, que era imposible hacer fraude”.

Durante su conferencia de prensa fue explícito en que todos “tenemos que actuar con austeridad no puede haber excesos, no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Esto de los organismos fue un abuso “con el propósito de simular de que no se permitía racismo, se atendía a los niños, había transparencia, pura pantalla pura simulación, Crearon organismos para todo. Vamos dar a conocer cuántos organismos crearon y cuánto cuesta. Muchos ni los conoce la gente”.

Aseguró que de la revisión de la existencia de los organismos que se crearon “imagínense cuántos nos vamos a ahorrar, pero vamos a irlo haciendo poco a poco, para que se vaya informando a la gente. Tiene que haber debate porque si no salen a decir que no vamos a proteger a los que padecen discriminación, a los niños, discapacitados, adultos mayores”.

Insistió en descalificar a los organismos creados en torno al sector energético como parte de la compra de conciencias, “ o para decirlo coloqualmente para maicear”. Dijo que tan sólo en la Comisión Reguladora de Energía hay 500 servidores públicos, como cinco o seis directivos con salarios de cien 120 mil pesos. Estos organismos en materia energética era un sector paralelo al gobierno. “¿Qué pasó con la reforma energética? ¿Ayudaron estos organismos para que aumentara la producción para que se limitara la corrupción en Pemex? Pues no. Además ya no cumplen con una función porque la gente votó por un cambio y ya no se van a seguir entregando bienes nacionales a particulares”.

Al abundar en el ámbito electoral, López Obrador anunció que se convertirá “en un guardíán para que se respete la libertad de los ciudadanos a elegir libremente a sus autoridades. Ya sé que existe el INE, no me voy a involucrar en esto, pero estoy obligado a denunciar si hay intentos de fraude, como cualquier ciudadano”. Recordó que con las reformas se conviritó en graves los delitos electorales, por lo que vigilará, dijo, que no haya compra de votos, falsificación y quien incurra en ello no tiene derecho a fianza.

Cuestionó el desempeño de las autoridades electorales: “¿Cómo vas entregar registro a quien no cumplió nada más porque te lo pidieron desde arriba? ¿Cómo no te vas a dar cuenta de que ya rebasaron los topes de campaña? ¿No vas a decir nada y te haces de la vista gorda? Lo que sucedió en el caso de Odebrecht, se da dinero para campañas ni siquiera tienen la honestidad los directivos electorales de presentar su renuncia. Vamos a suponer que no sabían, pero cuando se enteraron lo deshonesto, renuncio. Pero no, ahi se quedan.”

López Obrador aseveró que toda esta circunstancia en que crecieron los organismos formaba parte de una crisis general, no solo una crisis económica, una crisis social o política “era crisis en todo, decadencia, proceso de degradación progesiva”.

Abundó que en el caso del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, se designará a una mujer indígena porque no ha habido sector más discriminado que los pueblos originarios. Sin embargo, reiteró que sus funciones podrían ser absorbidas por la subsecretraría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. Más adelante, comentó que también se acaba de enterar que hay un organismo para la protección de niños y niñas, “¿Entonces para que esta el DIF?"