Esta semana revela gobierno esquema de facturación falsas

Durante esta semana se va a dar a conocer el esquema que constituyó un sistema de administración tributaria “paralelo”, como opera la economía informal para la emisión de facturas falsas que favoreció la evasión fiscal durante casi diez años, aseveró el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien calificó de “gran fraude” esta operación. Aseveró que “de repente surgieron así para falsificar facturas falsas, expedir facturas apócrifas y mediante mecanismos de lavado de recursos terminaban los contribuyentes por no pagar completos los impuestos.

“En esto de las facturas falsas, como es posible que no se haya dicho nada, fíjense el nivel de complicidades, componendas simulación. Hay una proyectoo de que dejaban de cobrarse hasta el 30 por cieno de los impuestos. .Mejor dicho, la fuga equivalía hasta el 30 por ciento de ingesos del gobierno. Estamos hablando de un fraude monumental”, dijo López Obrador.

Al ratiticar que a partir de las difusión de un primer paquete de 50 mil millones de pesos se desprenderán denuncias penales para aquellos que promovieron este esquema de evasión fiscal, pues “se creó un sistema fiscal informal que ofrecían servicios a pequeñas, medianas y grandes empresas asi como ciudadanos que tenían que pagar impuestos y se convirtió en un gran fraude”.

En la reanudación de sus conferencias de prensa en Palacio Nacional, López Orador dijo que “No podemos callar porque estaríamos encubriendo y vamos a dar a conocer en que consistía este gran fraude a la nación, como operaban, quienes eran los responsables y cuantos gente fue víctima de este esquema.”

Sin embargo, como lo había anticipado la semana pasada, una gran parte de contribuyentes cayeron en estas prácticas sin tener información clara de este y sin conocer los alcances a quienes se les dará la oportunidad de regularizarse mediante notificaciones que no se darán a conocer para “o caer en lo espectacular vamos a mantener en sigilo los nombres de las personas Se les va a notificar y convocar a que se regularicen no se van a dar a conocer los nombres.

Esto era algo tolerado, “eran los fifis de los despachos contables vinculados con funcionarios públicos, como va a ser que sucediera esto y no se dieran por enterados. No estamos hablando de diez, cien mil millones de pesos, sino de 50 mil , cien mil 300 mil millones de pesos y a la vista de todos estos factureros grandes residencias y aviones privados, aplaudidos, festejados por todos como si fueran gente de bien. Y todavía estoy seguro pensaban ellos que no eran delincuentes, porque delincuentes son los que arrebatan las bolsas en los mercados pero ellos no, si tienen roce social si actuan en las alturas, en la élite, si juegan golf con altos funcionarios publicos, si se van a esquiar juntos, como van a ser delincuentes".